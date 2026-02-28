Sjuksköterska BVC Capio Gårda
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-02-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-28Om företaget
Capio Vårdcentral Gårda är en vårdcentral belägen i Göteborg Centrum, tio minuters promenad från centralstationen. Vi är en välbemannad vårdcentral med enbart fast personal och mycket låg personalomsättning. Vi ser vårt uppdrag inom Barnhälsovården som ett mycket viktigt uppdrag och ser till att följa barnhälsovårdprogrammet fullt ut. Vi har också mycket nära samverkan med vårt fina Rehab, som specialiserat sig på att ta hand om tortikollis, avvikelser i motorik, och mycket mer. Vår läkargrupp brinner för BVC och tid för team avsätts alltid efter behov. Vi har ett mycket gott rykte både hos Central barnhälsovård och bland familjerna i vårt närområde och det är vi galet stolta över!
Din roll
När nu en av våra fina medarbetare fått ett hedervärt uppdrag inom Central Barnhälsovård, så behöver vi nu eftersöka en kollega till vår lilla BVC-grupp (där ytterligare två arbetskamrater ingår).
Din roll kommer självfallet ha ett fokus på vårt barnhälsovårdsuppdrag, och du ska känna en trygghet i att du inte kommer att flyttas runt till andra uppgifter om inte särskild situation föreligger. Vi har däremot ett mycket öppet sinne till att även du, ska kunna få utvecklas i intresseområden som kan ligga utanför detta uppdrag och skulle kunna komma andra patienter hos oss till nytta. Vi tror att du, med din erfarenhet kommer att bidra till fortsatt utveckling både för BVC och för resten av vår vårdcentral.
En viktig förutsättning för din yrkesmässiga kompetens är fortbildning som vi ser som en naturlig del i vår arbetsvardag.
Vi erbjuder dig
* En arbetsplats där gammeldags hierarkiska strukturer är sedan länge. Hos oss jobbar vi för varandra, och för våra patienter. * En närvarande chef som värderar och förstår barnhälsovårdens viktiga del i vårt uppdrag. * Vi fattar lokala beslut om hur vi ska utföra vårt uppdrag allra bäst. Capio har ett arbetssätt där respektive enhet formar våra vägar framåt. * Arbetskamrater som trivs med varandra. Vi har genomgående mycket goda utfall på medarbetarenkäter. Vi vågar ha ett öppet, men respektfullt klimat där vi lär oss av både det som blivit bra, och det som inte blev som vi tänkt oss. * Frukost varje dag * Friskvårdsbidrag * Personlig utvecklingstid 30 minuter varje vecka där du får göra det du mår bäst av. Om det är att läsa en bok, ta en promenad, virka en bäbismössa eller något annat är inte det viktigaste, utan att det får just dig att må bra * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som antingen är legitimerad Distriktssköterska, eller Specialistsjuksköterska barn- och ungdom. Detta då det är en direkt förutsättning för att kunna få jobba inom barnhälsovård. Vi uppskattar att du inte söker denna tjänst om du antingen ej uppfyller denna grundförutsättning, alternativt inte inom kort är färdigutbildad i pågående utbildning.
Vi ser det som meriterande om du i dag arbetar, eller tidigare har arbetat på BVC inom vårdval Vårdcentral i VGR. Du är flexibel och tycker att det är inspirerande att hitta lösningar dom få gånger oförutsägbara problem uppstår. Att vara lösningsfokuserad är en mycket viktig egenskap inom all form av vård- och hälsovård som vi hos oss premierar högt.
BVC är en mycket viktig del av vår vårdcentral, men inte en enskild verksamhet. Det är därför mycket viktigt att du är trygg med att vi ofta skapar lösningar tillsammans med öppna dörrar mellan våra olika yrkeskompetenser. En arbetsvardag där allt vi gör är skrivet i svart eller vitt tycker vi är lite tråkigt.
Som en del av Capio Gårda så har man ett tydligt ansvar för att aktivt medverka till en god arbetsmiljö där vi alltid bemöter varandra med respekt och ödmjukhet. Det förväntar vi oss också av dig. Dock ska du i gengäld alltid kunna förutsätta ett sådant bemötande från alla gentemot dig.
B-körkort är inte ett krav då vi i dagsläget klarar oss utan tjänstefordon, men ändå en fördel om så skulle finnas i framtiden.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig! Du kommer inte att ångra dig!
Publicerat: 2026-02-28
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7308586-1867163". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Anders Personsgatan 12 (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9769439