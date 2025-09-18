Sjuksköterska avdelning 93
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Om verksamheten
Rättspsykiatrin på Brinkåsen i Vänersborg består av fem vårdavdelningar med olika inriktning utifrån psykiatrisk diagnos.
Avdelning 93 vårdar och behandlar primärt patienter med personlighetssyndrom i kombination med långvarig beroendeproblematik. Gemensamt för alla vårdavdelningar är att våra patienter är dömda till sluten rättspsykiatrisk vård. Vårt uppdrag är att genom vård och behandling öka patientens psykiska hälsa. Som anställd har du tillgång till mycket generösa personalutrymmen.
Vårt mål är att få patienten mer delaktig i sin vård. Att individualisera vårdinsatserna ökar
förutsättningarna för patienten att få kontroll över sin sjukdom och därmed förhindra återfall i brottslig verksamhet. Förutom omvårdnadspersonal finns i anläggningen andra kompetenser och professioner som stöd i våra vårdprocesser med syfte att nå våra behandlingsmål.
Se bildspel från Brinkåsen:https://www.facebook.com/nusjukvarden/videos/2489311197961136/
Vi arbetar i vårdlag utifrån ett kontaktmannaskap baserat på evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Sjuksköterskan kommer att ha ett övergripande omvårdnadsansvar inom vårdlaget samt ansvara för olika medicinska insatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för psykiatri. Vi jobbar i team och har kontinuerlig kontakt med närstående och vårdgrannar och lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga till samarbete.
Kliniskt basår
Som nyutexaminerad sjuksköterska ingår du i kliniskt basår med regelbundna mentorsamtal på avdelningen. Läs mer om det kliniska basåret här: https://www.nusjukvarden.se/jobba-hos-oss/jobba-somsjukskoterska/kliniskt-basar-for-sjukskoterskor/Övrig information
Möjlighet till betald utbildning till specialistsjuksköterska i psykiatri finns för dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning. Intervjuer sker fortlöpande under annonseringstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
