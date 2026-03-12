Sjuksköterska Astma/KOL
Promediqa Group Sweden AB / Sjuksköterskejobb / Kungsör Visa alla sjuksköterskejobb i Kungsör
2026-03-12
, Köping
, Arboga
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Promediqa Group Sweden AB i Kungsör
, Köping
, Arboga
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren sjuksköterska med kompetens inom astma/KOL till ett konsultuppdrag inom primärvården. Uppdraget innebär arbete i primärvården där du blir en viktig del av teamet och arbetar patientnära med mottagningsarbete, uppföljning och rådgivning. Uppdraget är beläget ca 30 min från Kungsör.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom astma/KOL
Har erfarenhet av arbete inom primärvården
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt, positivt bemötande
Är lösningsfokuserad, flexibel och engagerad i ditt arbete
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Trygghet - Längre uppdrag där du får möjlighet att skapa kontinuitet och bygga relationer
Pension & Försäkringar
Stöd - Vi sköter allt det administrativa så du kan fokusera på ditt jobb
Engagerad kontaktperson - tillgänglig för dig 24/7
Som sjuksköterska hos oss får du en unik chans att växa inom ditt yrkesområde och samtidigt göra en verklig skillnad för de patienter du möter. Om du är redo för ett spännande uppdrag där du får arbeta med högkvalitativ vård i en engagerad och stödjande miljö, ser vi fram emot din ansökan!
I ansökan önskar vi att du bifogar CV.
Ansök nu och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: info@promediqa.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Promediqa Group Sweden AB
(org.nr 559470-5476) Jobbnummer
9794764