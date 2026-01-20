Sjuksköterska akutmottagningen - vikariat
2026-01-20
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vill du arbeta på en av Sveriges största akutmottagningar? Välkommen till hjärtat i NU-sjukvårdens akuta patientflöde - akutmottagningen!
Det här blir din nya arbetsplats
Akutmottagningen på NÄL är den största i Västra Götalandsregionen med cirka 70 000 besök per år vilket även gör oss till en av landets största.
Vår filosofi är att ha motiverade och kreativa medarbetare som ger god vård och trygga patienter. Därför kan vi erbjuda dig att:
Succesivt genom utbildning utveckla en bred kompetens inom alla akuta specialiteter
Delta aktivt i ett spännande förbättringsarbete med patienten i fokus
Arbeta i ett dynamiskt teamarbete med undersköterskor och läkare
Nu söker vi dig, legitimerad sjuksköterska som vill vara med och utveckla akutmottagningen tillsammans med oss. Som sjuksköterska inom NU-sjukvårdens dygnet-runt-vård får du en extra ersättning.
Akutmottagningen är en arbetsplats med stor variation och växlande arbetstempo. Som sjuksköterska på akutmottagningen kommer du att arbeta med specifik omvårdnad gentemot patienter med akut sjukdom och/eller skada som kräver specialistsjukvård. Vi arbetar med prioriteringar och bedömningar av patienter utifrån ett strukturerat arbetssätt och har värdeskapande vård för patienterna i fokus. I arbetet ingår att fatta snabba beslut och att kunna hålla lugnet i stressfyllda situationer. Arbetet ger dig en bred variation och stora utvecklingsmöjligheter då ingen dag är den andra lik.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med en engagerad och positiv inställning. Det är meriterande om du har erfarenhet av akutsjukvård eller är specialistsjuksköterska inom ett kompetensområde som gagnar verksamheten.
Du har intresse för akutsjukvård och är bra på att skapa relationer. Du gillar att arbeta i team med andra yrkeskategorier samtidigt som du är självständig utifrån din profession. Du bör vara flexibel och bemöter såväl patienter, närstående och kollegor på ett förtroendeingivande och respektfullt sätt.
Är du dessutom en person som vill eftersträva gemenskap och ett gott arbetsklimat? Då är du den vi söker!
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du ett stimulerande arbete i dynamiska team och tillsammans har vi en god arbetsmiljö som präglas av glädje och framåtanda. Vi erbjuder kontinuerliga utbildningar både internt och externt och du kommer kunna utvecklas både som person och i din profession. Vi har en tydlig karriärstege som ger dig möjligheter till bland annat betald vidareutbildning.
Intervjuer sker fortlöpande under hela ansökningstiden.
Tjänsten avser ett vikariat som sträcker sig minst 6 månader framåt.
Vill du ingå i en fantastisk arbetsgrupp med stora utmaningar? Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
