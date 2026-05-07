Sjuksköterska
2026-05-07
Barn- och ungdomdspsykiatriskamottagningen Jönköping
Vår vision är en barn- och ungdomspsykiatrisk vård av hög kvalitet utan köer. Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med vår vision i fokus i kombination med ett fortlöpande utvecklingsarbete i team för att möta våra patienters komplexa behov.
Vi söker dig som tycker det är viktigt att skapa en god arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor genom att ha en hjälpsam anda, sprida glädje och energi.
Rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska möter du patienter med barn- och ungdomspsykiatriska tillstånd och funktionsnedsättningar. Du bidrar utifrån din profession till teamets arbete med målgruppen. I teamet ingår förutom sjuksköterska; undersköterska, läkare, psykolog, kurator och arbetsterapeut. Tillsammans är du med och arbetar med utgångspunkt i barnets behov och ser barnet som en del i sitt sammanhang.
I dina arbetsuppgifter ingår mottagningsbesök för läkemedels- och måendeuppföljningar, psykoedukativa insatser samt basbehandling av ätstörning och ångest. Beroende på din utbildning och erfarenhet kan samtalsbehandling enligt en viss metod också vara en del av dina arbetsuppgifter.
I arbetsuppgifter ingår även samverkan med andra vårdgivare, verksamheter och myndigheter som utgör en del av barnets vardag och resurser. Som sjuksköterska är du även med och bär ansvar för mottagningens telefonrådgivning och akutlinje. På vår mottagning ges goda möjligheter för dig att vara delaktig i verksamhetens utvecklingsarbete
Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag, 08.00-16.30.
Din blivande arbetsplats
Barn- och ungdomspsykiatrin är en länsklinik som har en gemensam enhet, En väg in (EVI), för telefonrådgivning och triagering till barn- och ungdomshälsan samt barn- och ungdomspsykiatrin. Kliniken har tre öppenvårdsmottagningar: i Nässjö, Värnamo och Jönköping. Dessa ger specialiserad vård till barn och unga med psykisk ohälsa i 13 kommuner. På kliniken finns även en gemensam vårdavdelning, belägen i Jönköping, som bedriver heldygnsvård, samt en anorexienhet för öppenvård och dagvård.
Idag är vi cirka 140 medarbetare i olika professioner som i vårt arbete möter barn och ungdomar 0-17 år och deras vårdnadshavare. Vi arbetar tvärvetenskapligt i multiprofessionella team.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet av yrket. Vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård eller inom barn och ungdom är meriterande. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av arbete med barn och unga eller inom psykiatrisk vård.
Vi tror att du är en person som har lätt att skapa goda relationer till patienter och kollegor. Vi tror också att det är viktigt att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter - utifrån att vi är en mottagning med både planerat och akut arbete. Vi tror vidare att trygghet, stabilitet och lugn är goda egenskaper för att kunna bemöta människor i olika livssituationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett viktigt och varierande arbete där du ingår i ett team med engagerade och kompetenta kollegor från olika professioner. Vi vill nu rekrytera ytterligare en sjuksköterska till vår sjuksköterskegrupp. Gruppen har en tydligt hjälpsam positiv anda, och välkomnar dig som delar denna värdegrund.
Som medarbetare på vår mottagning får du en introduktion som anpassas efter dina erfarenheter. Du ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling med goda förutsättningar till internutbildning.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta områdeschef Lina Swahn, lina.swahn@rjl.se
, tel 010-241 31 58.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 24 maj 2026. Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Observera att vi i denna rekrytering har tagit bort det personliga brevet. Du ansöker istället genom att bifoga ditt CV med din ansökan och svara på några frågor som är aktuella för tjänsten. När du svarar på frågorna, svara utförligt och hjälp oss att förstå varför just du är rätt för oss.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisen belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
