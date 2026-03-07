Sjuksköterska
Region Gotland / Sjuksköterskejobb / Gotland Visa alla sjuksköterskejobb i Gotland
2026-03-07
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Onkologisk slutenvård
Onkologavdelningen har tio vårdplatser för vuxna patienter med diagnostiserad cancer inom alla specialiteter.
Hos oss arbetar engagerade medarbetare i teamvård, utifrån ett helhetsperspektiv runt patienten och dennes anhöriga. I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och kurator. Bemanningen är optimerad för att arbeta utifrån personcentrerad vård.
Vi söker nu en sjuksköterska till en fast tjänst dag/kväll.Publiceringsdatum2026-03-07Arbetsuppgifter
Är du legitimerad sjuksköterska och vill utvecklas i ditt yrke, så har du chansen att bli en i vårt team. För att det ska bli så optimalt som möjligt för patienterna och deras anhöriga så lutar vi oss här på hela teamets samlade förmågor.
Som sjuksköterska är du en av nyckelpersonerna i vården för att uppnå symtomlindring till patienter i kurativt eller palliativt skede. Du kommer också vara en viktig person i kontakten med anhöriga och andra närstående runt patienterna. Som sjuksköterska har du omvårdnadsansvar för vården kring patienten.
Många av våra patienter har pumpar i symtomlindrande syfte och du kommer som sjuksköterska att ha ansvar för kontroll och påfyllning av dessa. Ibland blir det aktuellt med cytostatikabehandling på avdelningen och har du inte den kompetensen så erbjuder vi utbildning innan du behöver administrera, ge och hantera cytostatika. Viss telefonrådgivning ingår också i ditt uppdrag, jourtid har patienter som får behandling på enhetens dagsjukvård och patienter som är inskrivna i Palliativa teamet möjlighet att ringa till avdelningen.
Arbetet på vår enhet är med andra ord varierat och utvecklande. Vissa situationer kräver ett snabbt agerande och ibland är det viktigt att ägna någon av patienterna eller en anhörig extra mycket tid.
Vi använder TakeCare för journalföring. Fast schema erbjuds, och vi arbetar varannan helg.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska. Har du relevant specialistutbildning eller erfarenhet av onkologisk eller palliativ vård är det meriterande.
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Ibland kan det vara lugnare på avdelningen för att en kort stund, senare växla upp i tempo. Samtalet, tid för "det lilla extra" och att ha roligt på jobbet är nyckelord för dig som söker till oss. Du är därför lyhörd och observant samt har stort fokus på den psykosociala miljön. Du är en trygg person som kan fatta beslut på egen hand, vågar gå in och stå kvar trots svåra samtal med patienter och anhöriga, är prestigelös och har en god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet hos våra sökande.
Inför beslut om anställning görs bakgrunds kontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Urval kan ske löpande under ansökningsperioden, varmt välkommen med din ansökan!
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/301". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Onkologisk slutenvård Kontakt
Therese Pettersson, enhetschef 0498-204358 Jobbnummer
9783207