Psykiatriska kliniken avdelning, Värnamo sjukhus
• Är du lyhörd och relationskapande med viljan att göra något viktigt på riktigt?
• Vill du jobba i en organisation där du tillåts att växa och ta egna initiativ?
Då kan det här vara jobbet för dig!
Rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss leder och planerar du omvårdnaden såväl självständigt som i team där patienten ingår som en jämlik partner. Du är en del av patientsäkerhetsarbetet och deltar i utvecklingen av omvårdnadsarbetet samt avdelningens arbete med ständiga förbättringar.
Psykiatriska heldygnsavdelningen har 15 vårdplatser samt en SI-plats (självvald inläggning). Vår patientgrupp är 18 år och äldre med akut psykisk ohälsa inom allmänpsykiatri och psykosvård. Patienter som nyttjar SI inläggning ökar, och är därmed ytterligare en patientgrupp vi jobbar med. Vi arbetar teambaserat med ständiga förbättringar av det dagliga arbetet och dess innehåll. Vidare arbetar vi salutogent och strävar efter ett evidensbaserat samt personcentrerat arbetssätt.
Tjänsten är ett vikariat fram tom 2026-08-31. Du arbetar dag/kväll samt var 3:e helg utefter schema. Du får en bredvidgång med sjuksköterska och team. Utsträckningen av bredvidgången anpassas efter dina önskemål och förutsättningar.
Tillträde sker efter överenskommelse.
Din profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Gärna med specialistutbildning inom psykiatrisk vård alternativt erfarenhet av och/eller intresse för psykiatri.
Då stor del av arbetet sker i team är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta beslut utifrån egna initiativ. Då dina arbetsdagar kan variera innehållsmässigt är det en stor fördel om du känner dig trygg i såväl ett flexibelt arbetssätt som din profession. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Din blivande arbetsplats
Värnamo sjukhus är ett av tre sjukhus i Region Jönköpings län. Här bedrivs planerad och akut specialistvård dygnet runt, alla årets dagar. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa. Region Jönköpings län arbetar för ett bra liv i en attraktiv region. Våra huvuduppdrag är folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt. Vi är länets största arbetsgivare med ca 11000 anställda inom ett hundratal yrken.
Som medarbetare i Region Jönköpings län gör du skillnad för många - på riktigt. Oavsett yrke har vi alla samma uppdrag - att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. I en stor organisation finns också stora möjligheter där vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet.
Med målsättning "jämlik psykiatri" arbetar specialistpsykiatrin i Region Jönköpings län med att erbjuda en jämlik och resurseffektiv psykiatrisk vård med hög patientsäkerhet, medicinsk kvalitet och tillgänglighet.
Här kan du läsa mer om mer om hur det är att arbeta hos oss på psykiatriska kliniken i Värnamo:
Psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-Varnamo-sjukhusen/psykiatriska-kliniken-som-arbetsplats/)
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett trivsamt arbete i ett härligt team. Vi värnar en god arbetsmiljö och erbjuder stora möjligheter till individuell kompetensutveckling. Under 2026 flyttar vi in i nybyggda lokaler som är utformade för att möta framtidens krav på psykiatrisk vård - med fokus på funktionalitet, trygghet och en läkande miljö.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Britt-Marie Johansson, 010-24 497 70.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 9 november 2025. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Välkommen med din ansökan!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
