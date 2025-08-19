Sjuksköterska
2025-08-19
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordmalings kommun i Nordmaling
Nordmalings kommun söker nu en sjuksköterska till vårt HSL-team inom sektor omsorg.
Arbetsplatsen
Den kommunala hälso- och sjukvården i Nordmalings kommun ansvarar för att hälso- och sjukvårdsinsatser tillgodoses under hela dygnet. HSL-enheten består utöver distrikts-/sjuksköterskor av sjukgymnast och arbetsterapeuter samt fotvårdare och arbetar mot särskilda boenden, korttidsplatser, gruppbostäder och hemsjukvård.
Vi har ett attraktivt arbetsschema som du kan påverka själv med begränsat antal kvällar och helger under en schemaperiod på 15 veckor.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Nordmalings kommun har du även flera förmåner och erbjudanden. Läs mer om dem på vår hemsida; https://www.nordmaling.se/kommun/jobba-hos-oss/vara-formaner
Rollen och arbetsuppgifter
Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård/hemsjukvård. Adekvata akuta och planerade insatser jourtid såväl i särskilt boende, ordinärt boende samt oplanerade hembesök påkallade av hälsocentral eller 1177. Som sjuksköterska utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Vi arbetar med kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD och Palliativa registret. Dokumentationen sker i LifeCare.Publiceringsdatum2025-08-19Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet helst från kommunal- och/eller regionverksamhet.
B-körkort krävs.
Du förväntas kunna arbeta självständigt. Vi vill att du tar ansvar, är lösningsfokuserad och har ett reflekterande förhållningssätt i ditt arbete. Arbetet kräver att du har en god social förmåga, är noggrann, ansvarstagande samt flexibel.
Om Nordmalings kommun
Nordmaling har ett utmärkt läge, alldeles vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik med E4 och Botniabanan helt nära. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna!
Nordmalings kommun har cirka 7000 invånare, och 650 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda invånarna god service och livsmiljö. Nordmalings kommun är en del av Umeåregionen.
Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på https://mitt.nordmaling.se/
Jobba som räddningstjänstpersonal i beredskap
I kommunen finns ett kontinuerligt behov av att förstärka räddningstjänsten, varför vi ser det som positivt att även kunna arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap (förutsatt att kvalifikationer för uppdraget kan uppnås och att förutsättningar finns i ovan utannonserad tjänst).
Annonsering
Nordmalings kommun gör val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd vid varje rekrytering och kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/87". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordmalings kommun
(org.nr 212000-2536) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor omsorg, HSL Kontakt
Clara Åström, vik enhetschef 0930-14356 Jobbnummer
9466008