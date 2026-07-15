Sjuksköterska - Uppsala Kommun
Murray, Noah / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-07-15
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Hej!
Vi på Medix Bemanning har just nu ett spännande uppdrag för en legitimerad sjuksköterska i Uppsala med omgående start. Uppdraget är en utmärkt möjlighet att inleda ett långsiktigt samarbete med oss, då vi löpande får in nya uppdrag i Uppsala och närliggande områden.
Låter det intressant? Hör gärna av dig så berättar vi mer om uppdraget och vad vi kan erbjuda. Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: info@medixbemanning.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska - Uppsala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Murray, Noah
, https://www.medixbemanning.com Arbetsplats
Medix Bemanning Jobbnummer
10003916