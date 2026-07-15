Sjuksköterska - Uppsala Kommun

Murray, Noah / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2026-07-15


Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Murray, Noah i Uppsala, Stockholm eller i hela Sverige

Hej!
Vi på Medix Bemanning har just nu ett spännande uppdrag för en legitimerad sjuksköterska i Uppsala med omgående start. Uppdraget är en utmärkt möjlighet att inleda ett långsiktigt samarbete med oss, då vi löpande får in nya uppdrag i Uppsala och närliggande områden.
Låter det intressant? Hör gärna av dig så berättar vi mer om uppdraget och vad vi kan erbjuda. Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: info@medixbemanning.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska - Uppsala".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Murray, Noah, https://www.medixbemanning.com

Arbetsplats
Medix Bemanning

Jobbnummer
10003916

Prenumerera på jobb från Murray, Noah

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Murray, Noah: