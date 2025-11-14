Sjuksköterska - semestervikariat 2026
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Trollhättan Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan
2025-11-14
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
Vi söker nu sjuksköterskor som vill arbeta som semestervikarie hos oss i sommar!
NU-sjukvården
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus.
NU-sjukvården består av NÄL i Trollhättan som är ett komplett akutsjukhus, Uddevalla sjukhus som är ett avancerat sjukhus för planerad specialistvård samt Brinkåsen i Vänersborg som är en toppmodern vårdmiljö för psykiatrisk slutenvård. Patientbredden gör arbetet spännande och varierande.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. I NU-sjukvården har du det mesta inom räckhåll.
Att arbeta hos oss
Som sjuksköterska i NU-sjukvården gör du skillnad för andra människor - varje dag. Här räddas liv, här förändras liv, här föds nya liv. Vi erbjuder dig ett brett och omväxlande arbete där du arbetar tätt ihop med andra yrkeskategorier. Och när du vill gå vidare i din karriär har du många alternativ att välja bland.
Hos oss kan du arbeta mot de flesta vårdavdelningar inom medicin och opererande specialiteter. Vi erbjuder på så sätt ett inspirerande, varierande och lärorikt arbete. Har du önskemål om och vana från någon verksamhet så ange gärna det i din ansökan så försöker vi tillgodose dina önskemål!Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, alternativt att du tar examen från sjuksköterskeprogrammet i juni 2026.
Din personliga lämplighet värderas högt och vi söker dig som är flexibel, ansvarsfull, patientfokuserad och har god samarbetsförmåga. Övrig information
Vi intervjuar och anställer fortlöpande under hela ansökningstiden. Vi vill därför att du söker redan nu!
NU-sjukvården är en verksamhet som bedriver vård dygnet runt vilket innebär att du kan komma att arbeta dag, kväll, natt och helg.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5080". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg Kontakt
Rekryteringsenheten rekryteringsenheten.nu@vgregion.se Jobbnummer
9604350