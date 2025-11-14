Sjuksköterska - hemsjukvården
2025-11-14
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
Vill du utvecklas i din yrkesroll och samtidigt bli en del av ett engagerat team? Vår hemsjukvård består av nio team - fem i centralorten och fyra på landsbygden. I varje team arbetar sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter tillsammans, och vi har även undersköterskor och rehabassistenter som verkar övergripande i verksamheten.
Som sjuksköterska i hemsjukvården har du en nyckelroll i att tillgodose patientens individuella omvårdnadsbehov - fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Arbetet är självständigt, men du ingår i ett team där kollegialt stöd och samverkan är en naturlig del av vardagen.
Du arbetar huvudsakligen med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter och har ett övergripande ansvar för undersköterskornas omvårdnadsinsatser. Du samarbetar nära primärvårdens läkare via kommunens vårdcentraler och bidrar aktivt till att skapa trygg och kvalitativ vård.
Dina arbetsuppgifter innefattar att:
• leda, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet utifrån patientens behov
• göra medicinska bedömningar
• initiera och organisera läkarkontakter
• följa upp, dokumentera och bedöma egenvård
• förskriva och hantera läkemedel och hjälpmedel
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett professionellt förhållningssätt. Med en god känsla för struktur och planering organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt. Du anpassar dig lätt till skiftande situationer och ser teamarbete som en naturlig del av vardagen.
Du har möjlighet att påverka din arbetstid genom individuell schemaläggning. Tjänsten innebär helgtjänstgöring var femte helg och ungefär 1-2 kvällspass på vardagar under en femveckorsperiod.
Samverkan är en viktig del av vårt arbete och vi värdesätter din vilja att bidra till verksamhetens utveckling. När du börjar hos oss får du ett genomtänkt introduktionsprogram med mentorskap för att ge dig de bästa förutsättningarna i din roll.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
(https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
• Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
• Du har B-körkort.
• Utdrag ur belastningsregistret.
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Ersättning
