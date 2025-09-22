SJR söker en hållbarhetscontroller
SJR söker nu en hållbarhetscontroller till ett viktigt interimsuppdrag hos en av våra kunder i Solna - ett bolag som arbetar aktivt med hållbarhet och samhällsansvar. I den här rollen får du möjlighet att vara med och driva bolagets hållbarhetsrapportering och ESG-arbete på koncernnivå, i nära samarbete med controllingchef, kommunikation, ledning och styrelse.
Ansvarsområden
Du kommer att ha ett brett ansvar för datainsamling, analys, rapportering och revision kopplat till hållbarhetsfrågor - både internt och externt.
• Ansvara för struktur och genomförande av datainsamling, rapportering och uppföljning av hållbarhetsdata (årsredovisning, UNGC, ägare)
• Samordna koncernens hållbarhetsrapportering - planering, projektledning, samverkan med kommunikation och ledning
• Samarbeta med hållbarhetsrevisorer - planering, dokumentation, koordinering och genomförande av revision
• Delta i CSRD-styrgrupp (1 gång/månad) och ha regelbundna avstämningar med controllingchef
• Bidra till underlag för gröna obligationer
• Koordinera och kvalitetssäkra leveranser från externa konsulter (klimatberäkningar, regelverksuppdateringar)
• Kvartalsvis analys och rapportering av hållbarhetsindikatorer
• Genomföra riskanalys utifrån CSRD
• Bidra till kunskapshöjande insatser inom organisationen
Lämplig bakgrund
• Akademisk bakgrund inom ekonomi, hållbarhet, miljö eller liknande
• Erfarenhet av hållbarhetsrapportering och ESG-arbete i större organisationer
• God förståelse för relevanta ramverk (CSRD, GRI, EU-taxonomi, UNGC)
• Van att arbeta med både strategiska och operativa uppgifter
• Erfarenhet av projektledning och samverkan med olika intressenter
• Meriterande med erfarenhet från revision och arbete med gröna obligationerDina personliga egenskaper
• Ödmjuk och trygg - du bygger förtroende och kommunicerar tydligt med olika nivåer i organisationen
• Bred kompetens - du har koll på både siffror, processer och hållbarhetsstrategier
• Strukturerad och ansvarstagande - du säkerställer kvalitet i rapportering och analys
• Förändringsdriven - du driver förbättringsarbete och bidrar till långsiktig utvecklingSå ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Emma Hultberg. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-09-25
Varmt välkommen med din ansökan!
