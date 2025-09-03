Självständig fastighetsskötare
2025-09-03
Botrygg är ett privat bygg-och fastighetsbolag som inriktar sig på hyres- och bostadsrätter samt samhällsfastigheter. Vi förvaltar mer än 3600 lägenheter och ett trettiotal samhällsfastigheter. Såväl byggnation som förvaltning sker i egen regi med egen personal. Botrygg är verksamma i Linköping, Stockholm, Uppsala, Norrköping, Göteborg och Örebro.
Brinner du för god service och tycker om att träffa nya människor och bygga relationer? Trivs du med ett omväxlande arbete i en verksamhet med högt tempo? Då är det dig vi söker för tjänsten som fastighetsskötare!
Vi söker en självständig fastighetsskötare
Om Tjänsten
Du kommer som fastighetsskötare ha ett helhetsansvar över bolagets bestånd i Uppsala med omnejd. I din roll på Botrygg är du ansiktet utåt gentemot våra kunder. Du arbetar dagligen med att åtgärda serviceanmälningar i våra hyresgästers bostäder eller lokaler. Utöver det så har du återkommande arbetsuppgifter som bland annat innefattar ronderingar i trapphus, källarutrymmen och trapphus samt egenkontroller enligt myndighetskrav.
Du har ett öga för detaljer och sköter självständigt innergårdar och kringmiljö efter säsong. Det innefattar bland annat skötsel av planteringar, gräsklippning, beskärning av buskar & träd, ogräsrensning, snöröjning, skräpplockning samt tömning av papperskorgar i våra områden.
Arbetet innefattar även avrapportering i bolagets förvaltningssystem samt mail- och telefonkontakt med kunder och kollegor.
Arbetstiden är måndag-fredag 07.00 till 16.00.
Om Dig
Du som söker ska ha minst två års tidigare erfarenhet av ovan nämnda uppgifter. Arbetet innebär daglig kontakt med både svenska och utländska kunder varför vi förutsätter goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska. För att passa i tjänsten tror vi att:
• Du är lösningsorienterad och brinner för att ge snabb och bra service
• Du trivs med att arbeta självständigt och har förmågan att själv planera dina dagar utifrån aktuella arbetsuppgifter
• Du är även flexibel och kan göra omprioriteringar i stressade situationer
B-körkort är ett absolut krav.
Inkom med din ansökan senast 5 oktober. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så sök redan idag!
Vid anställning kommer vi ta en kreditupplysning samt stämma av mot belastningsregistret.
Botrygg som arbetsgivare
Vi är övertygade om att nöjda medarbetare ger goda resultat. Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats som våra anställda kan rekommendera till andra, en arbetsplats där de anställda känner trygghet och delaktighet och där medarbetarna utvecklas professionellt och intellektuellt. Många olika personligheter, roller och bakgrunder behövs och vi är övertygade om att olikheter främjar kreativitet och kvalitet.
Vi är certifierade som ett Great Place to Work.
Välkommen med din ansökan!
