Simulatortekniker/Drifttekniker StrisimPC
Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att försvarsmakten skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt, nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning, eldhandvapen och understödsvapen. Din arbetsplats är av högsta internationella rang vad avser stridsträningsanläggningar.Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Hos oss på STA MOUT (stridsträningsanläggning militära operationer i urban terräng), får du möjligheten att arbeta med spännande uppgifter och du får både ett eget ansvar och goda möjligheter för att kompetensutvecklas.
Du är en del av en erfaren och familjär arbetsgrupp om 3 st operatörer, 1 st simulator-tekniker, 1 st systemtekniker och 6 st yrkesofficerare (Chef, Stf Chef/KÖL, 4 st plut.instr.).
Simulatordetaljen ansvarar för att stödja MSS och besökande förband med utbildning och materiel inom simulatorområdet. Även beredd stötta P4 och Helikopter som finns med förbandsdelar i Kvarn.
Stöttning sker även mot andra delar av Försvarsmakten samt Försvarets materielverk.
Tillsammans med dina kollegor skall du tillse att det är hög tillgänglighet på all simulatormateriel för dessa brukare och olika verksamheter. Det kräver teknisk förståelse, ordningssinne, struktur och förmåga att kunna planera årscykeln.
En deluppgift i arbetet är att underhålla och sköta simulatoranläggning StrisimPC i Kvarn. StrisimPC är en datorsal med ett 40 tal datorer i nätverk där olika typer av stridsscenarion simuleras.
Du är även delaktig i anläggningens underhåll.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utlämning och mottagning av simulatorutrustning till övande förband.
Felsökning och reparationer BT46-materielen.
Lagerhållning av simulatormaterielen samt Inventering av simulatorförråd.
Konfiguration av all simulatormaterielen samt Programladdning.
Utbilda brukare på simulatormaterielen.
Packning och utleverans av simulatormaterielen som skall skickas till annat förband eller till annan verksamhetsplats.
Bistå övande förband i fält med funktionsstöd.
Driftansvarig Stridssimulator PC.
Driftansvarig för simulatorsystem olika vapensystem.Kvalifikationer
Gymnasieexamen.
God dator och IT-vana.
God kunskap/färdighet avseende MS Office.
God teknisk kompetens och erfarenhet rörande IS/IT och god kunskap rörande nätverkskommunikation och radiokommunikation.
God förmåga att tala, läsa och förstå svenska och engelska.
Körkort med minst B behörighet (manuell växellåda).
Meriterande
Dokumenterad pedagogisk förmåga då det förekommer utbildningar och förevisningar som simulatordetaljen ansvarar för eller är delaktig i.
Erfarenhet av att laga, serva och iordningsställa förekommande simulatormateriel, inklusive vapen så som EHV, KSP 58, KSP 90, PSG 90 och AK 4.
Lödbehörighet.
Arbete med härdplaster.
Kunskaper i fotografering/video/bildbehandling.
Kunskap om geografiskt informationssystem.
Militär bakgrund såsom genomfört värnplikt/GMU, inom Hemvärnet eller som yrkesofficer/reservofficer.
God fysisk förmåga.
Militärt förarbevis för personbil och minibuss.
Körkort/förarbevis på truck, lastbil och hjullastare.Dina personliga egenskaper
Tycker om att ta ansvar och arbeta under eget ansvar, är tydlig, strukturerad och ordningsam.
Driven, lösningsorienterad och har förmågan att driva ditt arbete enskilt och arbeta självständigt men även god förmåga att samarbeta i grupp.
Förtänksamhet i alla uppgifter och en förmåga att tänka långsiktigt och se konsekvenser av de beslut som fattas.
Hög integritet in mot arbetsgruppen men även mot övade förband och övriga intressenter samt lätt för att bemöta olika typer av människor.
Kännas naturligt att visitera och kontrollera materiel, vård och ordning när låntagarna lämnar in. Tillrättavisa då så krävs.
Flexibel samt uthållig i att kunna arbeta både inomhus och utomhus oavsett tid på dygnet och årstid.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Upplysningar om tjänsten lämnas av
Chef STA MOUT, Pär Sjögren tfn 0730-66 80 20
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Emma Eklund, emma.x.eklund@mil.se
, tfn 0703 - 29 35 57
Fackliga representanter nås via växel: 010-826 50 00
Officersförbundet, Freddy Wozny
Försvarsförbundet, Britt Dahlman
SEKO, Crister FlorinÖvrig information
Arbetsort: Kvarn, tjänsteresor kan förekomma nationellt och internationellt.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger.
Tjänsten innebär säkerhetsprövning och krigsplacering.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-05-07. Så ansöker du
