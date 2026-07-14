Simlärare till Brandbergsskolan
Haninge Kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Haninge Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Haninge
2026-07-14
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Visstidsanställd simlärare sökes till simverksamhet vid Brandbergsskolan
Brandbergsskolan söker en engagerad och utbildad simlärare för ett tidsbegränsat uppdrag. Verksamheten genomförs i Brandbergsskolans regi och bedrivs vid Brandbergsbadets utomhusbassäng.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra simundervisning
Skapa en trygg och säker miljö för eleverna i och omkring bassängen
Anpassa undervisningen utifrån elevernas olika nivåer och behovKvalifikationer
Adekvat simlärarutbildning eller motsvarande utbildning
Erfarenhet av simundervisning är meriterande
Du är pedagogisk, ansvarstagande och trygg i vattenmiljö
Anställningsform: Visstidsanställning
Period: 18 augusti–28 augusti
Arbetsplats: Brandbergsbadets utomhusbassäng
Välkommen med din ansökan!
Under sommarperioden v.27 till v.32 kan det vara längre svarstid än vanligt. Vi tackar dig för ditt tålamod.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
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136 40 HANDEN Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Brandbergskolan Kontakt
Krister Tegnestrand krister.tegnestrand@haninge.se +4686067525 Jobbnummer
10002745