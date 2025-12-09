Simlärare söndagar
2025-12-09
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Vill du inspirera andra till vattenvana och simglädje?
Vi söker en timanställd simlärare som brinner för att lära ut simning och skapa trygghet i vattnet.
Du är utbildad simlärare eller har dokumenterad erfarenhet av att leda simundervisning. Tjänsten innebär främst simlektioner på söndagar, samt vid behov skolsim någon gång i veckan. Utöver undervisning kan även andra arbetsuppgifter i simhallen förekomma, vilket gör rollen varierad och utvecklande.Kvalifikationer
Du ska vara utbildad simlärare och/eller ha tidigare erfarenhet av arbete inom badverksamhet. Vi tror att du har kunskaper i svenska och engelska, har god fysik samt är kapabel att utföra hjärt- och lungräddning, livräddning och första hjälpen. Erfarenhet av olika vattenaktiviteter såsom vattengymnastik och babysim är meriterande.
Vi värdesätter personlig lämplighet i form av ansvarstagande, servicekänsla och flexibilitet.
Arbetsplats
Nossebro Bad och Camping strävar efter att alltid ligga i framkant när det gäller utveckling av bad- och campingverksamhet. Vi vill erbjuda våra kunder en badanläggning med hög kvalitet och trygghet. Vi ser vår personal som vår viktigaste resurs och tror på ett öppet arbetsklimat där kreativa idéer välkomnas och hög ansvarskänsla främjas.
Nossebro Bad är det senaste tillskottet i Essunga Kommuns verksamhet. Simhall, utomhusbad och anslutande camping ingår i paketet. Vi söker nu flera badvärdar till timanställningar.
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Teamet består av en badmästare, två badvärdar samt en fastighetsskötare under lågsäsong. Första april öppnar vi vår campingsäsong och i början av juni öppnar vi vår utomhuspool, då vi också går in i högsäsong. Anställningsvillkor
Tjänsterna är en timanställning.
Omväxlande schema med kvällar och helger. Vid anställning ska aktuellt utdrag från belastningsregistret visas.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
