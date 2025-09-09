Signaltekniker med SISÄ-behörighet!
2025-09-09
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Hammarö
, Grums
, Kil
, Kristinehamn
Vill du vara med och hålla Sveriges tågtrafik säker? Som signaltekniker får du arbeta med avancerad teknik som ser till att tågen rullar tryggt och effektivt. Här väntar en varierad vardag med problemlösning, ansvar och arbete ute i fält.
Om rollenSom signaltekniker spelar du en avgörande roll i att säkerställa att Sveriges järnvägssystem är tryggt, tillförlitligt och effektivt. Du kommer att arbeta med underhåll, besiktningar och felsökning av signalsystem, där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus. Arbetet omfattar både akuta insatser och förebyggande underhåll för att minimera framtida driftstörningar.
Du blir en del av ett kompetent och sammansvetsat team där samarbete och kunskapsdelning är centralt. Rollen innebär nära kontakt med både kollegor och kunder, och du får möjlighet att utvecklas inom signalteknik - både tekniskt och organisatoriskt.
Tjänsten innebär flexibel geografisk placering, och arbetet sker under dag-, kvälls- och nattid, alla dagar i veckan.Publiceringsdatum2025-09-09Profil
Vi söker dig som är en lagspelare med ett starkt engagemang för kvalitet och säkerhet. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidrar aktivt till ett gott samarbetsklimat. Samtidigt är du självständig, tar ansvar för dina uppgifter och har förmågan att fatta beslut även i pressade situationer.
Du är flexibel och har inga problem med att anpassa dig till förändrade förutsättningar - både vad gäller arbetstider och geografisk placering, då resor inom tjänsten kan förekomma.
Vidare är du noggrann, har ett strukturerat arbetssätt och ett högt säkerhetstänk. Du har också en god förmåga att lösa problem under press, och behåller lugnet även när tempot är högt eller oväntade situationer uppstår.
Skallkrav
• Utbildad signaltekniker
• SISÄ-behörighet
• B-körkort
• Svenska i tal och skrift
Meriterande
• Utbildning inom järnvägsteknik
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden brinner för att skapa möjligheter - på riktigt.
Genom vår expertis inom bemanning och rekrytering hjälper vi människor att hitta rätt jobb och företag att hitta sina framtida stjärnor. Vi är specialister på att matcha talanger med arbetsplatser där de verkligen kan växa och göra skillnad.
Med kontor på sju orter runt om i Sverige är vi nära både våra kunder och kandidater.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: 100%
Arbetstid: Obekväma arbetstider. Dag-, kväll-, nattid samt helger.
Ort: Flexibelt
Lön: Enligt överenskommelse Ersättning
