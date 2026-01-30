Sifvert Skruv AB söker Inköpare!
2026-01-30
Är du en erfaren inköpare som vill ta nästa steg i en roll med stort ansvar och bredd? Vill du arbeta i ett stabilt familjeföretag med hög kundnöjdhet och lång historia - samtidigt som du bidrar till den förändringsresa som vi är på? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om rollen
Som inköpare hos oss på Sifvert Skruv AB får du en viktig roll i att säkerställa ett brett och tekniskt sortiment av framför allt infästningsmaterial, till kunder inom tillverkande industri. Du ansvarar för såväl operativt som taktiskt inköpsarbete och samarbetar tätt med försäljning, lager och inköpschef. Rollen är varierande och omfattar allt från leveransbevakning och leverantörskontakter till datadrivna analyser och förbättringsarbete.
Du arbetar i en organisation med korta beslutsvägar, stark kultur och ett tydligt fokus på kvalitet, service och långsiktiga relationer - både med kunder och leverantörer.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Genomföra inköp och konkurrensutsätta leverantörer enligt behov, prognos och lagerstrategi
Hantera leverantörsrelationer främst i Europa men även Asien
Följa upp leveranser, priser och villkor samt hantera avvikelser och reklamationer
Hantera inleveranser och tullrelaterade frågor
Samla in och analysera inköpsdata som underlag för beslut
Bidra i förbättringsprojekt kopplade till inköpsprocesser, system och arbetsmetoder
Delta i omvärldsbevakning och identifiering av nya leverantörer
För att lyckas i rollen behöver du trivas i en föränderlig miljö med många artiklar, snabba beslut och ett högt vardagstempo där allt inte är automatiserat. Vi ser gärna att du är intresserad av förbättringsarbete och det är meriterade om du har jobbat med hur AI kan utveckla inköpsarbetet. Du behöver kunna prioritera, hantera leveranser och deadlines, ta egna initiativ - men också våga be om hjälp när det behövs. Du är prestigelös och trivs med att jobba praktiskt med inköp, har teknisk förståelse men också en strategisk höjd och intresse och tycker om att lösa problem tillsammans med andra.
Utöver det har du:
3 års erfarenhet av inköp, gärna inom teknisk handel eller grossistverksamhet
God systemvana och mycket goda kunskaper i Excel
Är trygg i kontakt med leverantörer och van att arbeta med både standard- och specialprodukter
Kommunicerar obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska
Erfarenhet av tullprocedurer och importflöden är meriterande
Eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik eller ekonomi är meriterande
Tjänsten är heltid, och placerad i Västberga i södra Stockholm och du har, efter introduktion, möjlighet till distansarbete 1 dag/vecka. Vi tillämpar provanställning 6 månader. Du arbetar i ett litet sammansvetsat team där beslutsvägarna är korta och du rapporterar till inköpschefen.
I denna rekrytering samarbetar Sifvert Skruv med Rubino Rekrytering. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hanne Rubino, mobil +46 739 015 911 eller mail: hanne@rubino.se
. Vi intervjuar löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Vill du bidra till ett företag med stort kundfokus, engagerade medarbetare och långsiktiga relationer?
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Sifvert Skruv, ett familjeföretag grundat 1861, är idag ett av Sveriges mest välrenommerade företag inom fästelement. Med över 160 års erfarenhet och blicken stadigt riktad framåt är vi mitt i en spännande tillväxtresa. Sifvert Skruv erbjuder tillverkande företag produkter och tjänster av hög kvalitet inom mekanisk infästning. Vårt erbjudande kännetecknas av hög kompetens, personlig service och kundanpassade lösningar som skapar mervärden för våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
