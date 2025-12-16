Shift Managers till Skara Sommarland
Skara Sommarland AB / Chefsjobb / Skara Visa alla chefsjobb i Skara
2025-12-16
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara Sommarland AB i Skara
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du redo att ta steget in i en ledarroll där du gör skillnad varje dag?
Skara Sommarland är en nöjespark och Skandinaviens största (utomhus)vattenpark. Hos oss kan våra gäster åka Big Drop - Europas brantaste vattenrutschbana, Cobra, Tranan - den enda berg- och dalbanan i sitt slag i världen, och mycket mer! Vi har ett brett mat-, fika- och snacksutbud samt flera spel och butiker. Vi finns mitt i Skaraborg och varje år skapar vi magiska minnen för våra gäster.
Nu söker vi Shift Managers till flera avdelningar på Skara Sommarland som vill vara en central del i att skapa team som levererar upplevelser i världsklass.
Om tjänsten
Som Shift Manager på Skara Sommarland leder du den dagliga driften i en eller flera enheter och arbetar nära ditt team för att säkerställa att varje dag flyter smidigt, effektivt och med gästens upplevelse i fokus. I rollen som Shift Manager är du mitt i pulsen av verksamheten du leder och med operativ närvaro visar du vägen i det dagliga arbetet. Du har personalansvar för ditt team och ansvarar för bemanning, att leda och coacha dina medarbetare, introducera nya kollegor och skapa ett sammansvetsat team som levererar service på högsta nivå. Du blir en förebild, en kulturbärare och en viktig kraft i Parks and Resorts vision: att leverera helhetsupplevelser i världsklass - varje gång.
Vi söker Shift managers till följande avdelningar: Attraktion, Bad, Entré & Gästservice, Kiosk, Lager, Parkfood, Parkvård och Parkmiljö samt Spel & Butik.
Du kommer bland annat att:
• Leda den dagliga driften av din enhet/dina enheter
• Sätta mål och fokus för dagen utifrån parkens övergripande riktning
• Optimera bemanning, flöden och arbetsfördelning för att skapa effektiv och kvalitativ drift
• Arbeta med löpande feedback, coaching och stöd till medarbetare och introducera nya medarbetare i teamet
• Hantera bemanning och ansvara för schemafrågor såsom ledighetsansökningar, raster och sjukanmälningar.
• Driva utveckling av din enhet/dina enheter
• Följa upp försäljning, nyckeltal och vidta åtgärder för att stärka lönsamhet
• Säkerställa att enheten är välfylld, korrekt skyltad, ren och organiserad för en förstklassig gästupplevelse
Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning är ett krav; eftergymnasial utbildning inom ledarskap, service management eller motsvarande är meriterande.
• Minst 2 års erfarenhet av operativt ledarskap, gärna inom service-, nöjes- eller besöksnäringen.
• Dokumenterad erfarenhet av att leda och coacha team, med fokus på daglig drift och personalutveckling.
• Erfarenhet av bemanningsplanering och schemaläggning för att optimera resurser i en gästfokuserad verksamhet.
• Erfarenhet av att arbeta med gästmöten och leverera hög servicekvalitet i en snabbföränderlig miljö.
Om dig
Du är resultatorienterad, flexibel och en närvarande ledare som coachar, engagerar och skapar goda samarbeten. Du brinner för att leverera starka gästupplevelser och är en naturlig bärare av verksamhetens kultur och värderingar.
Du har god ekonomisk förståelse, arbetar tryggt med nyckeltal och digitala verktyg och har förmåga att förbättra operativa processer. Med din starka organisatoriska förmåga skapar du struktur och tydlighet.
Anställning
Tjänsten är en säsongsanställning och vi söker dig som kan arbeta större delen av vår sommarsäsong 2026. Tjänsten sträcker sig huvudsakligen från slutet av maj till slutet av augusti, men innefattar även utbildning och enstaka arbetsdagar tidigare under våren. Arbetstiderna varierar beroende på låg-eller högsäsong och är anpassade till verksamhetens öppettider där schemat varierar mellan arbete på dagtid, kvällstid och helger.
För denna tjänst behöver du kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Ansökan
Sista ansökningsdag är 2026-01-06. Urval sker först efter sista ansökningsdag. Vi tar endast emot ansökningar via vår rekryteringsplattform. Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på rekryteringen via rekrytering@parksandresorts.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Skara Sommarland
Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark och ligger i Skara utanför Skövde. Skara Sommarland är fyllt av magiska upplevelser för hela familjen och utöver det äventyrliga och fartfyllda vattenlandet finns även ett tivoli och gokartbanor. Här kan våra sommargäster njuta av så väl fartfyllda vattenattraktioner som härliga pooler, tivoliattraktioner för stora som små, spel och 5-kamp, lyckohjul och lotterier, matkiosker, restauranger och caféer.
Skara Sommarland är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Furuvik och Kolmården. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skara Sommarland AB
(org.nr 556381-7559), http://www.sommarland.se/ Arbetsplats
Skara Sommarland Jobbnummer
9647620