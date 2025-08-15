Servitris/Servitör sökes till Bombay Masala AB
2025-08-15
Är du serviceinriktad, flexibel och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Som servitris/servitör hos oss kommer du att:
Ta emot beställningar och servera mat och dryck.
Ge våra gäster en trevlig upplevelse med högkvalitativ service.
Bidra till en trivsam arbetsmiljö och samarbeta med vårt fantastiska team.
Sköta enklare kassatjänst och hålla serveringsområdet rent och organiserat.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete inom service
Är positiv, stresstålig och brinner för att ge god service.
Kan kommunicera väl på svenska
Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger.
Vad vi erbjuder
En trivsam och familjär arbetsmiljö.
Möjlighet till personlig utveckling och nya erfarenheter.
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal.
Ett härligt team som stöttar och samarbetar.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV till: saloni.vsingh@yahoo.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: saloni.vsingh@yahoo.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bombay Masala AB
(org.nr 559429-5775), http://www.bombaymasala.se
Rådhusgatan 12 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Jobbnummer
9459957