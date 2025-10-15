servitris/servitör med större ansvar
2025-10-15
Restaurang Kinamuren söker ni efter en erfaren servitris eller servitör vid Odenplan. I denna roll ser vi gärna att ni jobbat tidigare inom buffet eller kinesisk restaurang och kan tala svenska samt kinesiska. För rätt person finns möjlighet till utökat ansvar med tiden.
Viktig att du är service-minded och bra på att ta ansvar och bra på planera samt kan bistå i rollen som servitris servitör med att bland annat servera gäster, ta beställningar, plocka disk samt sköta lättare adminstrativa uppgifter för restaurangen.
Vid intresse inkom med din ansökan till jobb@kinamuren.nu
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: jobb@kinamuren.nu
