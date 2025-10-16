Servitris / Servitör Heltid
Vi söker just nu dig som vill arbeta heltid i servisen. Vi tänker att du har några års erfarenhet av servering, är utåtriktad, serviceinriktad samt har gästen i fokus. Du tycker precis som vi att serivice och sälj går hand i hand. Du skall vara ansvarsfull, positiv, social och kunna arbeta i ett högt tempo som ett team med kollegorna. Vi är ett tajt gäng som har mycket kul ihop.
Tjänsten innebär främst kvällar eftersom restaurangen inte serverar lunch. Däremot serveras brunch på helgen.
Känner du att det stämmer in på dig är du välkommen att maila in cv och berätta lite om dig själv.
Tillträde enligt överenskommelse.
