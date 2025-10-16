Servitris / Servitör Heltid

Oskar, Filip o Mattias AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-10-16


Vi söker just nu dig som vill arbeta heltid i servisen. Vi tänker att du har några års erfarenhet av servering, är utåtriktad, serviceinriktad samt har gästen i fokus. Du tycker precis som vi att serivice och sälj går hand i hand. Du skall vara ansvarsfull, positiv, social och kunna arbeta i ett högt tempo som ett team med kollegorna. Vi är ett tajt gäng som har mycket kul ihop.
Tjänsten innebär främst kvällar eftersom restaurangen inte serverar lunch. Däremot serveras brunch på helgen.
Känner du att det stämmer in på dig är du välkommen att maila in cv och berätta lite om dig själv.
Tillträde enligt överenskommelse.
Mer info om oss på birdsthlm.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: work@birdsthlm.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis Heltid".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Oskar, Filip o Mattias AB (org.nr 559003-8757), http://www.birdsthlm.se
Renstiernas gata 30 (visa karta)
116 31  STOCKHOLM

Arbetsplats
Bird Södermalm

Jobbnummer
9559887

