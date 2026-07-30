Servitris/ Servitör

Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Malung-Sälen
2026-07-30


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Servitör/Servitris till Hotel Bügelhof – vintersäsongen 2026/2027

Vill du arbeta i en levande restaurangmiljö i hjärtat av fjällen?

Vi söker nu servitör/servitris till vår restaurang Restaurang Winter på Hotel Bügelhof i Lindvallen. Här möts gästerna av god mat, förstklassiga råvaror och en varm, personlig atmosfär – mitt i den svenska fjällvärlden.

Restaurangen har cirka 125 sittplatser och erbjuder en varierad meny där det finns något för alla. I anslutning finns även Winter LoungeBar – vårt uppskattade vardagsrum där gäster kan koppla av i en avslappnad miljö efter en dag i skidbacken.

Publiceringsdatum
2026-07-30

Om tjänsten
Som servitör/servitris hos oss arbetar du i en dynamisk miljö med fokus på service och gästupplevelse. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:

Bordsservering och beställningar

Gästbemötande och värdskap

Uppdukning och avdukning

Förberedelser inför service

Städning, disk och allmän ordning i restaurangen

Vi söker dig som

Har erfarenhet från restaurang- eller servicebranschen (utbildning och erfarenhet är meriterande)

Är serviceinriktad och sätter gästen i centrum

Har ett professionellt och positivt bemötande

Är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer

Trivs med att arbeta i team och bidra till god stämning

Är lösningsorienterad och behåller lugnet även under högt tempo

Delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet

Om Hotel Bügelhof

Hotel Bügelhof ligger på Sälfjällstorget i Lindvallen – endast ett snöbollskast från både liftar och pister. Här har gästerna nära till restauranger, butiker, skiduthyrning och all tänkbar service.

Hotellet erbjuder 54 rum, inredda i en harmonisk mix av alpin och fjällinspirerad design. För avkoppling finns även en uppskattad relaxavdelning med bubbelpool, kallbad, bastu och solarium.

Vi strävar alltid efter att ge det lilla extra – den personliga servicen som gör skillnad.

Vi erbjuder

Arbete i en inspirerande fjällmiljö

Ett engagerat och välkomnande team

Möjlighet till personalboende i Sälen by

En varierad och utvecklande säsongstjänst

Observera att körkort och tillgång till bil är ett krav, då boendet ligger cirka 7 km från hotellet.

Så ansöker du
Du söker enkelt via mobilen genom att besvara några korta frågor. Vi prioriterar kandidater som genomför våra videofrågor. CV och personligt brev behövs inte.

Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsterna tillsätts efter hand.

Säsongsperiod

Hotellet är öppet från 26 november 2026 till 11 april 2027.

Välkommen till Hotel Bügelhof – och en vinter fylld av möten, service och fjällupplevelser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag (org.nr 556221-5839)
780 67  MALUNG-SÄLEN (DALARNAS)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hotel Bügelhof AB

Jobbnummer
10016400

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