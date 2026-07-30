Servitris/ Servitör
Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Malung-Sälen Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malung-Sälen
2026-07-30
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Servitör/Servitris till Hotel Bügelhof – vintersäsongen 2026/2027
Vill du arbeta i en levande restaurangmiljö i hjärtat av fjällen?
Vi söker nu servitör/servitris till vår restaurang Restaurang Winter på Hotel Bügelhof i Lindvallen. Här möts gästerna av god mat, förstklassiga råvaror och en varm, personlig atmosfär – mitt i den svenska fjällvärlden.
Restaurangen har cirka 125 sittplatser och erbjuder en varierad meny där det finns något för alla. I anslutning finns även Winter LoungeBar – vårt uppskattade vardagsrum där gäster kan koppla av i en avslappnad miljö efter en dag i skidbacken.Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Som servitör/servitris hos oss arbetar du i en dynamisk miljö med fokus på service och gästupplevelse. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Bordsservering och beställningar
Gästbemötande och värdskap
Uppdukning och avdukning
Förberedelser inför service
Städning, disk och allmän ordning i restaurangen
Vi söker dig som
Har erfarenhet från restaurang- eller servicebranschen (utbildning och erfarenhet är meriterande)
Är serviceinriktad och sätter gästen i centrum
Har ett professionellt och positivt bemötande
Är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer
Trivs med att arbeta i team och bidra till god stämning
Är lösningsorienterad och behåller lugnet även under högt tempo
Delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet
Om Hotel Bügelhof
Hotel Bügelhof ligger på Sälfjällstorget i Lindvallen – endast ett snöbollskast från både liftar och pister. Här har gästerna nära till restauranger, butiker, skiduthyrning och all tänkbar service.
Hotellet erbjuder 54 rum, inredda i en harmonisk mix av alpin och fjällinspirerad design. För avkoppling finns även en uppskattad relaxavdelning med bubbelpool, kallbad, bastu och solarium.
Vi strävar alltid efter att ge det lilla extra – den personliga servicen som gör skillnad.
Vi erbjuder
Arbete i en inspirerande fjällmiljö
Ett engagerat och välkomnande team
Möjlighet till personalboende i Sälen by
En varierad och utvecklande säsongstjänst
Observera att körkort och tillgång till bil är ett krav, då boendet ligger cirka 7 km från hotellet.Så ansöker du
Du söker enkelt via mobilen genom att besvara några korta frågor. Vi prioriterar kandidater som genomför våra videofrågor. CV och personligt brev behövs inte.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsterna tillsätts efter hand.
Säsongsperiod
Hotellet är öppet från 26 november 2026 till 11 april 2027.
Välkommen till Hotel Bügelhof – och en vinter fylld av möten, service och fjällupplevelser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Bügelhof I Sälen Aktiebolag
(org.nr 556221-5839)
780 67 MALUNG-SÄLEN (DALARNAS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hotel Bügelhof AB Jobbnummer
10016400