Servitris / Servitör
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2026-07-30
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Servitris / Servitör sökes till vår restaurang
Brinner du för service och tycker om att arbeta i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en servitris/servitör som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du arbeta i en trivsam miljö där god service, samarbete och kvalitet står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Ta emot och välkomna gäster.
Ta beställningar och servera mat och dryck.
Ge gästerna en professionell och trevlig service.
Hantera betalningar och kassasystem.
Hålla restaurangen ren och välorganiserad.
Samarbeta med kök och övrig personal.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och har ett positivt bemötande.
Är ansvarstagande, flexibel och stresstålig.
Trivs med att arbeta i team.
Kan kommunicera på svenska eller engelska.
Har erfarenhet från restaurangbranschen (meriterande men inget krav).
Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats med härliga kollegor.
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse.
Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Arbetstider dag, kväll och helg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
email
E-post: info@restaurangdivan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör / servitris". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cicek restaurang AB
(org.nr 556823-8777)
Nordanvindsgatan 2 B (visa karta
)
417 17 GÖTEBORG Arbetsplats
Cicek Restaurang AB Jobbnummer
10016169