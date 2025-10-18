Servitris/servitör

Vi letar efter en glad och serviceinriktad person som vill jobba hos oss. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta emot beställningar, ge bra service och se till att våra gäster trivs. Vi söker dig som är: Trevlig och utåtriktad Service minded Har ett gott bemötande mot kunder Kan arbeta i ett högt tempo
Tidigare erfarenhet är meriterande men inte ett krav. Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.