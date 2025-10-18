Servitris/servitör

3 Star Indian Restaurant HB / Servitörsjobb / Sundbyberg
2025-10-18


Vi letar efter en glad och serviceinriktad person som vill jobba hos oss. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta emot beställningar, ge bra service och se till att våra gäster trivs.
Vi söker dig som är:
Trevlig och utåtriktad
Service minded
Har ett gott bemötande mot kunder
Kan arbeta i ett högt tempo

Tidigare erfarenhet är meriterande men inte ett krav.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: 3starsindiskarestaurang@gmail.com

Arbetsgivare
3 Star Indian Restaurant HB, https://touchofbombay.se/
Albygatan 117 (visa karta)
172 63  SUNDBYBERG

Kontakt
MD ARIF HOSSAIN MAJUMDER
3starsindiskarestaurang@gmail.com
0739941820

Jobbnummer
9563493

