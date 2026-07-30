Servitris med erfarenhet

Hanna, Sanharib / Servitörsjobb / Danderyd
2026-07-30


Visa alla servitörsjobb i Danderyd, Solna, Sundbyberg, Lidingö, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hanna, Sanharib i Danderyd

Vi söker en erfaren servitör/servitris.
Jobbets omfattning är endast kvällar från kl.15.30-21, 5 dagar i veckan (onsdag-söndag).

Kontakt sker till mobilnummer:073-9873122
Ej kontakt via mail, Tack
Ej kontakt via sms, Tack

Tillsättningen av tjänsten kan ske så fort som möjligt.

Varmt välkomna

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Ring 073-9873122 endast samtal, Tack

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hanna, Sanharib
Sätraängsvägen 134 (visa karta)
182 37  DANDERYD

Arbetsplats
Restaurang Pellegrini Danderyd

Jobbnummer
10016528

Prenumerera på jobb från Hanna, Sanharib

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hanna, Sanharib: