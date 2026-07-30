Servitris med erfarenhet
Hanna, Sanharib / Servitörsjobb / Danderyd Visa alla servitörsjobb i Danderyd
2026-07-30
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Vi söker en erfaren servitör/servitris.
Jobbets omfattning är endast kvällar från kl.15.30-21, 5 dagar i veckan (onsdag-söndag).
Kontakt sker till mobilnummer:073-9873122
Ej kontakt via mail, Tack
Ej kontakt via sms, Tack
Tillsättningen av tjänsten kan ske så fort som möjligt.
Varmt välkomna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Ring 073-9873122 endast samtal, Tack Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hanna, Sanharib
Sätraängsvägen 134 (visa karta
)
182 37 DANDERYD Arbetsplats
Restaurang Pellegrini Danderyd Jobbnummer
10016528