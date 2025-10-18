Servitris för Restaurang/Cafe
2025-10-18
Vi söker dig som älskar människor lika mycket som du älskar god service!
Vår nya bistro som snart öppnar i hjärtat av Spånga söker 1-2 glada servitriser som vill vara med från starten och skapa en plats där gäster känner sig som hemma.
Vi tror att du:
Har ett naturligt leende och gillar att sprida bra energi
Har erfarenhet från restaurang, café eller bar
Är snabb, noggrann och trivs i ett team med tempo och skratt
Tycker att service handlar om mer än att servera mat - det handlar om att skapa minnen
Bonus: Om du dessutom är duktig på sociala medier och gillar att skapa innehåll, väntar en extra rolig roll hos oss!
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med stora ambitioner och en fantastisk arbetsmiljö.
Skicka ett kort mejl och berätta vem du är - vi vill gärna träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: benjamin.tak@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bh Restaurang AB
(org.nr 556973-3081)
Stormbyvägen 3-5 (visa karta
)
163 55 SPÅNGA Jobbnummer
9563465