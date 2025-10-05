Servitris
2025-10-05
Hey Lucie! öppnar snart i Uppsala! Vill du bli en del av vårt framgångsrika team? Just nu söker vi entusiastisk personal till servisen som kan ansluta till oss!
Vi letar efter personer som utstrålar glädje och positivitet och som är redo att arbeta tillsammans med ett fantastiskt gäng. Hos oss på Hey Lucie! får du möjligheten att arbeta i ett högt tempo, samt möjlighet att utvecklas tillsammans med oss! Kunskaper om vegansk och glutenfri kost är ett plus.
Om du älskar service och vill vara en del av ett dynamiskt team som strävar efter att leverera hög kvalitet till gäster och du gillar att arbeta i ett team med trevliga människor, så kan du vara den vi söker!
Vi erbjuder start den 1:a november och en lönesättning enligt överenskommelse.
Tjänsten innefattar 50% anställning på vardagar & lördagar och vi ser gärna att man har erfarenhet från service yrket sedan tidigare!
Skicka in din ansökan till kontakt@heylucie.se
och märk mailet med Servis idag och ta chansen att bli en del av Hey Lucie! team.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: kontakt@heylucie.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lucie Richardson AB
(org.nr 559436-9539)
Dragarbrunnsgatan 75 (visa karta
)
753 32 UPPSALA Arbetsplats
Hey Lucie! Jobbnummer
9540923