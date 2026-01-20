Servitör/servitris tillsvidaretjänst
2026-01-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Sjögestad Motell är Sveriges äldsta motellet och ett uppskattat "retroställe".
Sjögestad Motell erbjuder motellboende med frukost, 27 rum i en klassisk rumslänga á la USA där gästen parkerar sin bil direkt utanför rumsdörren.
Vi erbjuder även dagens rätt, ala carte, helgmenyer och festmenyer samt catering. I våra lokaler tar vi emot konferenser, bussluncher samt fester av olika slag. Bröllop och födelsedagsfester mm.
Vi har ett högt kvalitetstänk kring såväl matråvaror som service och bemötande.
Mer info hittar du på vår hemsidawww.sjogestadmotell.se
alt Facebook.
Det finns inga kommunal färdmedel till Sjögestad Motell vilket kräver att man har körkort och tillgång till egen bil eller på annat sätt kan ta sig till och från arbetsplatsen.
Vi söker dig som
• är glad, positiv och social
• gillar att serva människor
• gärna har erfarenhet av servering eller annat servicearbete
• erfarenhet av receptionsarbete är meriterande
• kan ta eget ansvar och gillar att jobba i team
• talar och skriver tydlig svenska
Tjänsten omfattar alla vanligt förekommande arbetsuppgifter i servering och receptionsarbete
Ansökningen och introduktion kommer att hanteras fortlöpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: ansokan@sjogestadmotell.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/servitris". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skorteby Restaurang & Fritid AB
(org.nr 556778-3724), http://www.sjogestadmotell.se
Sjögestad Motell (visa karta
)
590 48 VIKINGSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjögestad Motell Kontakt
Ägare
Cathrin Halldan ansokan@sjogestadmotell.se 0705275854 Jobbnummer
9694242