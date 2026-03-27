Servitör/servitris till M/S Kind
Rederiab Kind / Servitörsjobb / Linköping Visa alla servitörsjobb i Linköping
2026-03-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rederiab Kind i Linköping
Tjänstgöring i restaurangen ombord på passagerarfartyget Kind, i trafik på Kinda Kanal, hemmahamn i Linköping. Du behöver kunna börja arbeta från och med den 11e maj t.o.m September. Vi är ett litet sammansvetsat team som arbetar ombord - alla hjälps åt. Och alla i kugghjulet med olika behörigheter och kompetenser är lika värdefulla. De allra flesta kryssningarna avgår och ankommer Linköpings hamn/Tullbron. Vi söker dig som vill arbeta i restaurangen ombord på M/S Kind, i en starkt decentraliserad organisation. Det innebär att du måste vara beredd jobba självständigt och ta ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Och vara bredd att "ge allt" för att våra gäster skall trivas ombord i alla möjliga olika situationer. Du måste också vara flexibel. Dagarna ombord är aldrig likadana, vi jobbar med olika kundsegment, med olika krav på vad vi ska "leverera". Därför är det bra om du har erfarenhet av att arbetsuppgifter där du mött många olika människor. Har du erfarenhet från restaurang och gärna lite kökserfarenhet är det också värdefullt och plus. Ombord på M/S Kind jobbar vi tillsammans som ett team med olika kompetenser och behörigheter. Vår ledstjärna är att alla i besättningen hjälps åt över yrkesrollernas gränser, när det behövs. Vi söker till restaurangen ombord servispersonal. Du behöver minst något års yrkeserfarenhet från arbete inom restaurang, service och/eller försäljning. I arbetsuppgifterna ingår servering av fartygets gäster, service i allmänhet, kundkontakter, kassahantering m.m. Har du även kökserfarenhet är det ett plus. Vi jobbar väldigt nära våra gäster så du måste tycka om sociala kontakter i både smått, stort och i alla tänkbara, situationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: kind@rederiabkind.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör Kind". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rederiab Kind
(org.nr 556071-6804)
Södra Stånggatan 1 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Arbetsplats
Rederiaktiebolaget Kind Kontakt
VD
Marianne Trygg info@rederiabkind.se 01366350, 0705543370 Jobbnummer
9823737