Servitör/servitris sökes till restaurang på Östermalm

Sukai MS AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-03-07


Servitör/Servitris med minst 3 års erfarenhet till restaurang på Östermalm
Vi söker en erfaren och serviceinriktad servitör/servitris till vår restaurang på Östermalm i Stockholm.
Restaurangen serverar Asian fusion med fokus på sushi och japanska små rätter i en modern och trivsam miljö.
Hos oss står service, kvalitet och ett trevligt bemötande i centrum. Vi söker dig som är ett positiv, stresstålig och gillar att arbeta i team
Arbetsuppgifter
Servering av mat och dryck
ta beställningar och ge rekommendationer till gäster
säkerställa hög service och en trevlig upplevelse för gästerna
samarbete med kök och bar
hålla ordning i restaurangen under service
Kvalifikationer
God service känsla och positiv attityd
förmåga att arbeta i högt tempo
bra samarbetsförmåga.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: info@sukai.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sukai MS AB (org.nr 559292-3519)

Jobbnummer
9783398

