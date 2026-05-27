Servitör/Servitris Sökes
2026-05-27
Servitör/Servitris sökes heltid till Restaurang Brother Tuck - Södermalm
Brother Tuck söker nu en erfaren servitör/servitris för heltidstjänst i vår pub- och restaurangverksamhet på Södermalm.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av servering och som trivs i ett högt tempo med mycket gäster, kvällsservering och social miljö. Erfarenhet från pub, bar eller à la carte är starkt meriterande.Publiceringsdatum2026-05-27Dina arbetsuppgifter
Servering av mat och dryck
Gästbemötande och försäljning
Brickservering
Samarbete med bar och kök
Kassahantering och ordning i serveringsytor
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av servering
Kan bära bricka med minst 5 glas
Är stresstålig och serviceinriktad
Talar svenska eller engelska
Är ansvarstagande och punktlig
Trivs med kvälls- och helgarbete
Arbetstider
Vardagar till cirka 01:00
Fredag och lördag till cirka 03:00Om tjänsten
Heltid
Kvällar och helger
Start omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: bojaoma@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Sparreholmen AB
(org.nr 559155-6237)
116 62 STOCKHOLM

116 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Brother Tuck Jobbnummer
9929866