Servitör/Servitris, kvällar och helger
Goa i Sverige / Servitörsjobb / Helsingborg Visa alla servitörsjobb i Helsingborg
2025-09-15
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Goa i Sverige i Helsingborg
Goa Humlan är en annorlunda koncept med livsmedel, restaurang och pub. Älskar du att arbeta med människor och brinner för att ge gäster en fantastisk upplevelse? Då är det dig vi söker!
Dina arbets uppgifter
Servera mat och dryck med hög servicenivå
Hantera betalningar
Säkerställa renlighet och trivsel i matsalen
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering (meriterande, men inget krav)
Är serviceinriktad, positiv och stresstålig
Har god kommunikationsförmåga och laganda
Talar flytande svenska (ytterligare språk är ett plus)
Är flexibel och har möjlighet att arbeta kvällar och helger Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: goabbqcafe@gmail.com Arbetsgivare Goa i Sverige
Malmögatan 2 (visa karta
)
252 32 HELSINGBORG Jobbnummer
9508714