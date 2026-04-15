Servispersonal till Mormors Bistro
2026-04-15
Vill du arbeta i ett högt tempo på en av Sveriges mest populära sommaröar? Då kan det vara dig vi söker!
Vi på Mormors Bistro i Stora Rör på Öland söker nu servispersonal inför sommarsäsongen 2026, både för säsongsarbete och extra vid behov.
Som servispersonal hos oss är du en central del av gästupplevelsen och restaurangens ansikte utåt. Du arbetar i en livlig miljö där tempo, kvalitet och service står i fokus. Dina arbetsuppgifter innefattar att välkomna gäster, ta beställningar, servera mat och dryck samt säkerställa att varje besök blir något att minnas.
Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, kommunikation och arbetsglädje är en självklar del av vardagen.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för service och människor
Trivs i ett högt tempo och kan hantera stress på ett bra sätt
Är noggrann och uppmärksam på detaljer
Är flexibel, lösningsorienterad och en lagspelare
Har en positiv inställning och bidrar med god energi
Meriterande:
1-3 års erfarenhet inom restaurang eller service
Erfarenhet av à la carte-servering
Intresse eller kunskap inom mat och dryck
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och inställning - ditt engagemang är minst lika viktigt som din erfarenhet.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en inspirerande miljö där kvalitet, samarbete och serviceanda står i centrum. Du blir en del av ett engagerat team som stöttar varandra, trivs tillsammans och har roligt på jobbet.
Lön enligt kollektivavtal
Boende finnsSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka in:
CV
Personligt brev
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: thomas.lonnberg@mormorsoland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Atina Enterprises AB
(org.nr 556876-8104), https://www.mormorsihamnen.se/
Stora Rörs Hamnplan 9 (visa karta
)
386 95 STORA RÖR Kontakt
Restaurangchef
Thomas Lönnberg thomas.lonnberg@mormorsoland.se Jobbnummer
9854870