Servis till Sjöstaden Skybar
Sjöstadsgruppen AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-08-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöstadsgruppen AB i Stockholm
Högst upp i Stockholms nya landmärke, skyskrapan Sthlm 01, ligger Sjöstaden Skybar på 102 meters höjd med milsvid utsikt över Årstaviken och Stockholm. Restaurangen bjuder in till lunch, scenisk middag samt skönt häng i baren eller på terrassen. Maträtterna på menyn utgår från kolgrillen samt rökeriet och bjuder på smaker med inspiration från södra Europa, Syd- och Nordamerika samt Mellanöstern. Restaurangens generösa ytor, inte minst den härliga terrassen i västerläge, gör det möjligt för umgänge och mingel från lunch till sen kväll. Restaurangen är öppen varje dag i veckan från lunch till kväll och består av matsal, bar, chambre separée och festvåning med totalt drygt 150 sittplatser. Utöver det finns en stor terrass under bar himmel med mer än 100 sittplatser. Välkommen till Stockholms högsta takbar! Läs mer om oss på https://www.sjostadenskybar.se/
Vi söker
Tycker du som vi, att service och kvalité är det viktigaste för att våra gäster ska få den absolut bästa upplevelsen vid ett restaurangbesök? Då kan det här vara rätt jobb för dig. Vi söker dig som är framåtsträvande, serviceinriktad och har ett öga för detaljer. Du gillar att jobba i team där ni ställer upp för varandra för att nå våra gemensamma mål, att skapa den bästa möjliga restaurangupplevelsen för våra gäster. Du har glimten i ögat, är stresstålig och har förmågan att växla upp när det behövs då tempot stundtals är högt. Publiceringsdatum2026-08-03Erfarenheter
Gärna från 3 års erfarenhet från à la carte servering.
En hög ambitionsnivå och vilja att ständigt utvecklas.
God kommunikations- och problemlösningsförmåga.
Barkunskap är meriterande.
Det här kan vara ditt drömjobb om du värderar
Kvalité och service, i allt du gör.
Att vara en del av ett team där vi tillsammans skapar den bästa upplevelsen för våra gäster.
Att tillhöra ett roligt och passionerat gäng.Om företaget
Högst upp i Stockholms nya landmärke, skyskrapan Sthlm 01, ligger Sjöstaden Skybar på 102 meters höjd med milsvid utsikt över Årstaviken och Stockholm. Restaurangen bjuder in till lunch, scenisk middag samt skönt häng i baren eller på terrassen. Maträtterna på menyn utgår från kolgrillen samt rökeriet och bjuder på smaker med inspiration från södra Europa, Syd- och Nordamerika samt Mellanöstern. Restaurangens generösa ytor, inte minst den härliga takterrassen i västerläge, gör det möjligt för umgänge och mingel från lunch till sen kväll.
Restaurangen är öppen varje dag i veckan från lunch till kväll och består av matsal, bar, chambre separée och festvåning med totalt drygt 150 sittplatser. Utöver det finns en stor takterrass under bar himmel med mer än 100 sittplatser. Välkommen till Stockholms högsta takbar!
Läs mer om oss på https://www.sjostadenskybar.se/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöstadsgruppen AB
(org.nr 556712-9613)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Sjöstaden Skybar Kontakt
Rekryterare
import workbuster import@workbuster.se Jobbnummer
10020387