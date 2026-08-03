Servis
Sportbaren På Stortorget AB / Servitörsjobb / Karlskrona Visa alla servitörsjobb i Karlskrona
2026-08-03
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Vill du bli en del av vår familj?
Nu söker vi nya medarbetare.
Vill du ha kul medan du arbetar och få folk att njuta av sitt besök på vår restaurang?
Vi letar efter kollegor som kan gå med i vår ambition att skapa den bästa gästupplevelsen någonsin inom vår bransch.
Kvaliteter vi värdesätter är kreativitet, sociala färdigheter och en passion för förstklassig service.
Att vara anställd på vår restaurang i Karlskrona innebär att du är inblandad i en gemenskap och ett team där vi tillsammans utvecklar och förstärker kedjan och vårt varumärke.
Så vill du bara vara med på en spännande restaurang resa och bli en förebild för andra restauranger, vara med och utveckla och påverka framtidens restaurangkedja?
Då tycker jag att du ska söka och hänga med oss och vår härliga restaurang familj.
Välkommen hem till oss på Stars and Stripes Karlskrona.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-3398186-2128927". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sportbaren på Stortorget AB
(org.nr 556702-0879), https://career.starsnstripes.se
Stortorget 2 (visa karta
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371 34 KARLSKRONA Arbetsplats
Stars And Stripes Jobbnummer
10020418