Servicetekniker Ventilation Linköping
Caverion Sverige AB / VVS-jobb / Linköping Visa alla vvs-jobb i Linköping
2026-03-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Caverion Sverige AB i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i. Hos o
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där din kompetens inom ventilation verkligen gör skillnad - och samtidigt få möjlighet att jobba brett inom fastighetsteknik?
Till vårt uppdrag hos Saab i Malmslätt-Linköping söker vi nu en erfaren servicetekniker med inriktning ventilation. Här blir du en del av ett kunnigt team som tillsammans ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Saabs fastigheter. Rollen passar dig som trivs nära kund, uppskattar variation i vardagen och vill arbeta långsiktigt i en stabil och säker verksamhet med höga tekniska krav.
Caverion och Saab har ett avtal gällande teknisk förvaltning, drift och underhåll av fastigheter nationellt. Det är ett partnerskapsavtal som bygger på bl.a. ömsesidigt förtroende och transparens.
Du får möjlighet att jobba med
Din främsta arbetsuppgift kommer att vara att tillse kontraktsvillkor gällande förebyggande underhåll inom ventilation. Du kommer rondera system, utföra service i form av tex. filterbyten och rembyte på fläktar samt utföra felanmälningar. Vidare är löpande förbättringar en del av vår leverans till kunden varför vi ser att identifiera och genomföra förbättringar är en prioriterad del av vardagen. I arbetet ingår även dokumentation i form av protokoll, filterlister samt återrapportering till kund. Du jobbar både självständigt men också tillsammans med vårt kompetenta team. Beredskap kan komma att ingå.
Du kommer också arbeta med:
• Planering av eget arbete
• Felavhjälpande- och förebyggande underhåll av fastighetstekniska system
• Daglig återrapportering (text, tid, material, UE samt inköp)
• Identifierar möjlig merförsäljning och bidrar till genomförande av sådan
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr ossPubliceringsdatum2026-03-11Bakgrund
• VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning ventilation eller annan relevant utbildning
• Flerårig erfarenhet av montage, service och underhåll av ventilation
• Kunna läsa ritningar
• Kunskaper om luftmätning/justeringar av luftmängder
• Erfarenhet av ventilationsmontage
• Erfarenhet som tekniker inom kyla är meriterande
• B-körkort
Vi erbjuder
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
• Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
• Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
• Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
• Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
• Attraktiv förmånsportal
Ansökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga, kontakta ansvarig rekryterare Lisbeth Hulander tel. 073-081 74 04 eller mail lisbeth.m.hulander@caverion.com
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, exempelvis rekryterings/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.
Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Fast anställning Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
(org.nr 556052-8753), https://www.caverion.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmslätt Jobbnummer
9790938