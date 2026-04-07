Servicetekniker | Varmitek | Helsingborg
Lernia Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Helsingborg
2026-04-07
Vill du arbeta i ett välrenommerat företag där din tekniska kompetens uppskattas på riktigt? Hos Varmitek blir du en central del av ett mindre, sammansvetsat team med korta beslutsvägar, stort förtroende och möjlighet att påverka din arbetsvardag.
Här är du inte bara tekniker - du är företagets ansikte utåt och en viktig del av våra kunders upplevelse.
Om Tjänsten
Som servicetekniker inom värmepumpar arbetar du främst med:
Felsökning och analys
Service och reparation
Utbyte och ombyggnationer
Installation av luft-luftvärmepumpar
Du jobbar både självständigt och tillsammans med kollegor, och rollen passar dig som trivs med frihet under ansvar och vill bidra med idéer kring arbetssätt i ett växande företag.
Arbetsområde: främst Helsingborg med cirka 5 mils radie - från Malmö i söder till Båstad/Laholm i norr.
Om dig
Vi söker dig som är trygg i ditt kundbemötande, noggrann och stolt över ditt hantverk. Du är mån om att leverera hög kvalitet och skapa en riktigt bra kundresa i varje uppdrag. Vi lägger stor vikt vid ditt engagemang, din servicekänsla och din förmåga att arbeta självständigt.
Formell kompetens
Giltigt kylcertifikat
Gedigen erfarenhet av felsökning och reparation av värmepumpar, gärna från NIBE, CTC och Mitsubishi
Erfarenhet av installation av luft-luftvärmepumpar
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Om Varmitik
Varmitek har installerat och servat värmepumpar sedan 1989 och har byggt upp ett starkt rykte och högt kundförtroende. Våra kundomdömen är något vi är mycket stolta över - och som tekniker är du en stor del av den upplevelsen.
Varmitik erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Egen servicebil
Tjänstepension & försäkringar
Friskvårdsbidrag
Utbildningar & utvecklingsmöjligheter
Anställning & villkor
Anställningen är en provanställning i 6 månader med avsikt att övergå i en tillsvidareanställning
Arbetstid: måndag-fredag, med viss variation vid akuta ärenden.
Du utgår hemifrån och har servicebil i tjänsten (förvaras hemma eller på kontoret enligt policy).
Anställningen sker direkt hos Varmitek. Lernia hanterar rekryteringsprocessen.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Fanny Hultstrand, fanny.hultstrand@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår brakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
https://connect.lernia.se
Rundgången 30A
)
254 52 HELSINGBORG
