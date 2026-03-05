Servicetekniker till W5
2026-03-05
Vill du arbeta i en spännande miljö inom försvars- och säkerhetsindustrin? Trivs du med att jobba i en varierad och bred roll som servicetekniker där du ges möjlighet att resa och se dig om i Sverige och även utanför landets gränser? Perfekt, då är du rätt person för oss!
Om W5 Solutions
W5 Solutions är en ledande leverantör av avancerade system och lösningar för försvar, säkerhet och samhällsskydd. Bolaget stödjer svenska och internationella myndigheter samt industriella aktörer med teknologier och tjänster som stärker operativ förmåga inom tre affärsområden: Training, Power, och Integration. Denna roll tillhör affärsområde Training.
Genom ett starkt fokus på innovation, kvalitet och hållbarhet levererar W5 Solutions skräddarsydda lösningar som möter högt ställda krav i kritiska miljöer. Verksamheten bygger på lång erfarenhet, teknisk expertis och ett starkt engagemang för kundernas långsiktiga framgång.
Nu söker man en Servicetekniker för ett uppdrag på 12 månader med goda chanser till förlängning/överrekrytering. Bolaget har kontor i Norge, Stockholm, Junsele, Älmhult, Piteå och Finland och denna roll tar sin utgångspunkt i Stockholm (Solna) men du utför servicearbeten över nästintill hela landet. Du arbetar i ett team med fem andra servicetekniker från det svenska verksamhetsområdet Training men även med servicetekniker från annat affärsområde och ni är alltid minst två som åker ut på tilldelade uppdrag. Primärt är det W5:s träningsmiljöer i form av skjutbanor och skjutfält du servar i denna roll, utbildning av systembrukare ingår även i uppdraget - modern teknik och häftiga produkter! Bland kunderna finns primärt myndigheter och offentlig sektor så som Försvarsmakten och FMV, men också privata kunder så som skytte- och jaktföreningar.
Du erbjuds:
Ett långsiktigt konsultuppdrag via A-hub med goda förmåner och chans till förlängning/överrekrytering
En utvecklande tjänst på ett välmående och växande teknikbolag i framkant
Möjligheter att resa både nationellt och internationellt
Att bli en del av W5:s fantastiska företagskultur som präglas av samarbete, innovation och fart
Som Servicetekniker har du en självständig och ansvarsfull roll där du primärt arbetar med serviceärenden ute hos kund men där du också hanterar serviceärenden internt i verkstaden och att stötta upp i bolagets produktion. Rollen är varierande och kombinerar praktiskt tekniskt arbete med planering, samordning och kunddialog.
Du ansvarar för att:
Utföra service, felsökning, reparationer och förebyggande underhåll
Genomföra installationer och tekniska uppgraderingar
Identifiera problem, analysera orsaker och leverera hållbara lösningsförslag
Skapa och följa upp kundärenden samt säkerställa tydlig avrapportering
Planera och koordinera serviceinsatser samt leda tekniker i fält vid projekt och uppdrag
Samordna arbetstid och resurser inom servicefunktionen i samråd med servicekoordinator.
Utbildning av brukare av W5 system.
Stötta servicechef i planering och operativa frågor
Rollen innebär resor i tjänsten (inkluderat övernattning och vanligt förekommande flera nätter i rad) och ett nära samarbete med både kunder och externa aktörer.Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har en stark teknisk grund och trivs i en roll med stort eget ansvar och kundkontakt.
Vi ser att du har:
Eftergymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Minst 3 års erfarenhet av praktiskt tekniskt arbete inom service, underhåll eller installation
Erfarenhet av självständigt arbete
God teknisk förståelse och vana att arbeta strukturerat med felsökning
God datorvana och kunskap i Microsoft Office 365
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Svenskt medborgarskap
En livssituation som möjliggör mycket resande i tjänsten
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och har en god social förmåga. Du är öppensinnad och bidrar till bolagets goda företagskultur. Du trivs med att arbeta nära kund, är en professionell ambassadör för W5 och är därutöver positiv till att resa i tjänsten.
Meriterande:
Militär bakgrund
Jägarexamen
Erfarenhet av teknisk service inom fordonsteknik
Erfarenhet av system som Monitor G5 eller Jira Atlassian
Övrig information
Anställningsform: Konsultuppdrag, 12 månader Start: Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid Omfattning: Heltid, måndag-fredag, Plats: Solna, Stockholm + resor
Den här rekryteringsprocessen hanteras av A-hub, och mail angående tjänsten går genom A-hub. Ansök genom att klicka på "Ansök" nedan. Tänk på att vi lägger stor vikt vid din motivation och intresse för tjänsten. Vi tar inte emot ansökningar via mejl, men om du har specifika frågor om tjänsten kommer ansvarig rekryterare att svara på dem.
Rekryteringsprocessen hos A-hub ser ut som följande
Löpande urval av CV
Telefonintervju med A-hub
Digital intervju med A-hub
Intervju hos företaget
Referenstagning
Utdrag ur belastningsregister
