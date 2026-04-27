Servicetekniker till Vaggeryds Maskin
Vaggeryds Maskin AB söker en servicetekniker som brinner för att laga, installera och feslsöka maskiner. Vi är ett företag med en stark lokal närvaro och ett engagemang för att leverera högkvalitativa lösningar till våra kunder. Här får du möjlighet att arbeta med varierande uppgifter och utveckla dina tekniska färdigheter. Om du gillar att felsöka och reparera maskiner, och vill arbeta i en roll där du får möta kunder och lösa problem, kan detta vara det perfekta jobbet för dig.
Om rollen
Som servicetekniker kommer du att spela en viktig roll i vår verksamhet genom att säkerställa att våra maskiner och utrustningar fungerar optimalt. Du kommer att arbeta på plats hos våra kunder och ha ansvar för felsökning, reparation och underhåll av olika typer av maskiner, inklusive hissar, kranar och fordonslyftar. Rollen kräver en hög grad av självständighet, eftersom du ofta kommer att arbeta ensam ute hos kunder. Dessutom kommer du att ha möjlighet att leda mindre grupper vid montageprojekt, vilket ger dig en chans att utveckla dina ledarskapsförmågor. När det inte finns objekt att åka på som hjälper du till vid produktionen i Vaggeryd.Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll söker vi en person med följande kvalifikationer:
God förmåga att hitta fel och en passion för att laga trasiga maskiner.
Mycket god social kompetens för att bemöta kunderna på ett professionellt sätt.
Grundläggande kunskaper inom el för att kunna felsöka elektriska problem.
Grundläggande mekanisk kompetens för felsökning och reparation.
Minst 5 års erfarenhet av service- eller montagejobb inom relevanta områden.
Förmåga att arbeta självständigt och planera sitt arbete effektivt.
Körkort B.
Förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Felsökning och reparation av maskiner och utrustningar på plats hos kunder.
Genomföra schemalagd service och underhåll.
Planera och organisera egna arbetsuppgifter för att säkerställa effektiva arbetsflöden.
Ledning av mindre grupper vid montageprojekt, vilket inkluderar planering och koordinering.
Dokumentera utförda arbeten och rapportera till ledningen.
Samarbeta med kollegor och kunder för att säkerställa hög kundnöjdhet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en stimulerande och utmanande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt. Du kommer att få:
En konkurrenskraftig lön och förmåner.
Utbildning och möjligheter till kompetensutveckling.
En arbetsplats med en stark teamkänsla och en positiv företagskultur.
Flexibilitet i arbetsuppgifter och resor.
Stöd och vägledning från erfarna kollegor.Så ansöker du
Är du intresserad av att bli en del av Vaggeryds Maskin AB? Vi ser fram emot din ansökan! För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Simon Ekman via mail: simon@flodinab.se
. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att skicka in din ansökan, då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848)
567 00 VAGGERYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vaggeryds Maskin AB Kontakt
Rekryterare
Simon Ekman simon@flodinab.se Jobbnummer
9877194