Servicetekniker till projektuppdrag
OnepartnerGroup Borås AB / Maskinreparatörsjobb / Borås Visa alla maskinreparatörsjobb i Borås
2025-08-07
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Borås AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Är du tekniskt intresserad, gillar att skruva med fordon eller maskiner och söker ett resande arbete? Då kan detta vara tjänsten för dig!
OnePartnerGroup söker nu servicetekniker för ett kort spännande projekt hos vår kund i Borås. Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Som servicetekniker kommer du arbeta med enklare service och underhåll av fordon och maskiner ute på kundens verkstäder. Arbetet sker under ledning av kundens arbetsledare, som ansvarar för planering och administration.
Service och enklare reparationer på fordon och maskiner
Underhållsarbete inom verkstadsmiljö
Stötta vid felsökning och enklare dokumentation
Period och orter:Start vecka 33-34 i Borås - kan ändras till vecka 35 - 37
Vecka 35 fortsätter projektet i Norrköping
Övernattning på hotell ingår under projektperioden
Omfattning: Heltid, visstidsanställning via OnePartnerGroup Profil
Vi söker dig som är tekniskt intresserad och har en praktisk bakgrund. Du kanske har arbetat som lastbilsmekaniker, industrimekaniker, eller har skruvat med bilar och maskiner på fritiden. Även du som är nyutexaminerad från fordonsteknisk utbildning och vill skaffa dig värdefull arbetslivserfarenhet är varmt välkommen att söka!För att trivas i rollen är det viktigt att du är flexibel, lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga. Resor i arbetet förekommer, så du behöver vara öppen för det.
Krav:B-körkort
God fysik
Svenska i tal och skrift
Intresse för fordon, teknik och servicearbete
Meriterande:Erfarenhet som lastbilsmekaniker, industrimekaniker eller liknande
Fordonsteknisk utbildning
Tidigare erfarenhet av service och underhållsarbete
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du blir anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och utför ditt arbete hos vår kund. Du har din konsultchef som stöttar dig i uppdraget och självklart omfattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag. Hos oss ska du alltid känna dig trygg.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Vi vill uppmärksamma om att det är semestertider, vilket innebär att vi kommer att påbörja intervjuer först i augusti.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Karol Doyo på karol.doyo@onepartnergroup.se
. När du har sökt tjänsten matchar vi din ansökan med behovet och återkopplar via mail eller telefon. Är du aktuell för tjänsten blir nästa steg en intervju och referenstagning.
Ansökan sker via annonsen på OnePartnerGroups hemsida. Vi hanterar inte ansökningar via mail av GDPR-skäl.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Borås AB
(org.nr 556946-6658) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se Jobbnummer
9449704