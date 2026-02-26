Servicetekniker till Malmberg Energy
2026-02-26
Hos Malmberg Energy kombinerar vi över 160 års ingenjörskunnande med teknologi för att skapa smarta, resurseffektiva energilösningar. Från avancerade biogasuppgraderingssystem till helhetslösningar inom geoenergi, värmepumpssystem och energilagring - vi ligger i framkant av den gröna omställningen. Med egen produktion, installation och serviceavdelning erbjuder vi allt från prefabricerade system till platsanpassade lösningar. Nu söker vi dig som vill vara en del av oss och bidra till att forma en mer hållbar energiframtid - både lokalt och globalt.www.malmberg.se
Vad kommer du att göra hos oss?
Som servicetekniker på Malmberg Energy arbetar du ute på våra biogasuppgraderingsanläggningar i Sverige, Danmark och norra Europa. Resor är en naturlig del av rollen. Du ansvarar för service, underhåll, felsökning och uppstarter hos våra kunder. Det handlar om att få systemen att fungera som de ska - och att lösa det när de inte gör det.
Du dokumenterar ditt arbete, rapporterar avvikelser och har dialog med både kunder och kollegor. Mindre elarbeten kan förekomma.
Det är ett självständigt arbete, men du är aldrig ensam. Vi är ett team som stöttar varandra när det behövs.
Kommunikationen sker på svenska och engelska.
Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att arbeta praktiskt. Du ger dig inte när något krånglar. Du tänker logiskt, jobbar strukturerat och har ett genuint tekniskt intresse.
Du är van att arbeta med maskiner och mekaniska system och känner dig trygg i mötet med kund.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kompressorer, värmeväxlare, pumpar, fläktar eller liknande utrustning.
B-körkort krävs.
Du behöver kunna kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Med tiden blir du en av våra specialister och en viktig del av kundens vardag. Utbildning får du hos oss och ute i projekten.
Varför Malmberg?
Vi arbetar med teknik som ska hålla länge. Det ställer krav - men ger också stolthet. Hos oss är vägen mellan beslut och handling kort. Vi har förtroende för varandra och tar ansvar för det vi gör. Här finns erfarenhet, men också nyfikenhet.
Vi erbjuder marknadsmässiga villkor och en roll där du får växa i takt med att vi gör det.
Sök tjänsten redan idag!
På Malmberg arbetar vi för en säker, god och drogfri arbetsmiljö. Slutkandidater till tjänsten kommer därför att bli ombedda att presentera ett utdrag ur belastningsregistret, genomföra ett drog- och alkoholtest samt i förekommande fall erbjudas hälsoundersökning på vår företagshälsovård. Vi kommer också för vissa positioner göra en kreditupplysning.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta servicechef Kent Svensson, kent.svensson@malmberg.se
eller marknads- & rekryteringskoordinator Ester Björk, ester.bjork@malmberg.se
.
Är du vår nya kollega? Tveka inte att söka!
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
