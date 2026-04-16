Servicetekniker till Lely

Eterni Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Laholm
2026-04-16


Vill du bygga framtidens lantbruk med teknik i världsklass?

AARBETSUPPGIFTER
Lely Center expanderar i snabb takt och söker nu en ny servicetekniker till serviceteamet till arbetsområdet Halland med omnejd. Som servicetekniker hos Lely Center arbetar du i nära samarbete med teamledaren och dina kollegor ute hos kund med tekniska och praktiska lösningar av maskiner, elektriska system samt installationer. I din roll arbetar du med automatiserad utrustning och robotar mot robotmjölkning, fodring, belysning och gödsling.

Med stor frihet under ansvar kan du tillsammans med teamledaren planera dina arbetsveckor och du utgår hemifrån. Efter introduktion och utbildning kommer du att ansvara för service och underhåll av kunders mjölkningsrobotar och övrig automatiserad utrustning för djurhållning och utfodring. Ta chansen att utbilda dig och samtidigt utvecklas i ett nytt och långsiktigt yrke.

I arbetet ingår periodvis beredskapstjänstgöring för att hjälpa kunder att lösa akuta reparationer under kvällar/helger enligt rullande schema.

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi tror att du som söker har ett genuint tekniskt intresse, är nyfiken och trivs med problemlösning. Du är ansvarstagande, strukturerad och har lätt för att skapa förtroende i kundrelationer. Vidare tror vi att du trivs i en roll där du får arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare. Det är en fördel om du har en god social förmåga tillsammans med en medvetenhet kring hur kundernas verksamhet och vardag går hand i hand.

Krav för tjänsten:

Stort intresse för teknik och problemlösning

Flytande svenska i tal och skrift

Förstå engelska i tal och skrift

God fysik

Körkort B

Meriterande:

Grundläggande el-kunskaper

Tidigare erfarenhet från arbete som tekniker/installationstekniker

Erfarenheter från jord- och lantbrukssektorn

Goda datakunskaper

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som servicetekniker är en direktrekrytering där du blir anställd av Lely Center. För den här rekryteringen sköter Eterni Sweden anställningsprocessen och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till Eterni Sweden och ansvarig rekryterare Rebecca Moberg på rebecca.moberg@eterni.se eller 0709-354090.

ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mejl behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Varmt välkommen med din ansökan!
Plats: Halland med omnejd.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.

Arbetstider: Dagtid. Resor förekommer i tjänsten samt periodvis beredskapstjänstgöring

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
252 36  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lely Sverige Aktiebolag

Kontakt
Peter De Clairac
peter.de.clairac@eterni.se

Jobbnummer
9859649

