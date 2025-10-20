Servicetekniker till anstalten Vä
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kristianstads verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kristianstad/#verksamhet
Verksamhetsområde Kristianstad är en del av Kriminalvårdens region Syd och omfattar f n anstalten Kristianstad, belägen ca 10 km söder om Kristianstad. I dagsläget har den anstalten ca 145 intagna och 120 anställda. Vi står under en omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Inom några år beräknas den nya anstalten Vä ha plats för ca 600 intagna och ha 500 anställda. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare mfl.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Som servicetekniker kommer du tillsammans med dina kollegor att ansvara för den inre och yttre fastighetsskötseln i enlighet med gällande gränsdragningslista med hyresvärden och utifrån lokala arbetsbeskrivningar. Tjänsten förutsätter en nära samverkan med kriminalvårdens personal, hyresvärden och externa entreprenörer vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga. Arbetsuppgifterna är omväxlande så du behöver vara prestigelös i din yrkesroll. Det innebär bland annat att du hanterar olika uppdrag inom reparation, underhåll och markskötsel. Det ingår administrativt arbete såsom fakturahantering och beställningar så vi ser att du har en god erfarenhet av administration. I arbetet kan det även ingå att assistera våra säkerhetstekniker i deras arbete med t ex CCTV, lås, brand- och larmsystem m m.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Ett öppet sinnelag, god samarbetsförmåga och hög servicekänsla krävs då du i tjänsten har många personliga kontakter både inom och utanför Kriminalvården. Du har en god administrativ förmåga och tar ansvar för dina uppgifter och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant.
* Arbetslivserfarenhet med inriktning mot fastighetsskötsel.
* Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som i skrift.
* God datorvana.
* B-körkort.
Det är meriterande om du har:
* Eftergymnasial utbildning företrädesvis inom drift/underhåll eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
* Erfarenhet av klientnära arbete inom Kriminalvården eller annan arbetslivserfarenhet inom Kriminalvården.
* Kunskap inom VVS, el, svets, snickeri.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
