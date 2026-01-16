Servicetekniker styr och ventilation

Jwh Styr O Ventilation AB / VVS-jobb / Härryda
2026-01-16


Visa alla vvs-jobb i Härryda, Lerum, Partille, Bollebygd, Mölndal eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jwh Styr O Ventilation AB i Härryda

Vi behöver nu stärka vår organisation med ytterligare kompetenser. Vi söker en servicetekniker som kommer att arbeta med luftbehandlingsanläggningar och värme/kylsystem med tillhörande styr o reglerutrustning.

Publiceringsdatum
2026-01-16

Dina arbetsuppgifter
• Service och underhållsarbeten.
• Felsökning och reparationer.
• Mindre montagearbeten.
Kvalifikationer servicetekniker:
• Erfarenhet och kompetens inom områdena luftbehandling samt fastighetsautomation.
• Praktiskt lagd och lösningsfokuserad.
• Flexibel, självgående och ambitiös.
• Körkort B
Vi tror att du jobbar eller har jobbat som ventilationstekniker, elektriker med inriktning fastighet, kyltekniker, fastighetstekniker eller liknande.
Vi erbjuder:
• Ett fritt arbete i ett mindre företag.
• Trevliga kompetenta medarbetare.
• Möjlighet till kompetensutveckling.
• Servicebil
Arbetsort:
Göteborg med omnejd.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: marcus@jwh.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jwh Styr O Ventilation AB (org.nr 556447-7460)
Metallvägen 7 (visa karta)
435 33  MÖLNLYCKE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
JWH Styr och Ventilation AB

Kontakt
Företagsgrundare, VD
Jan Jenelin
jan@jwh.se

Jobbnummer
9689804

Prenumerera på jobb från Jwh Styr O Ventilation AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jwh Styr O Ventilation AB: