Servicetekniker styr och ventilation

2026-01-16
Vi behöver nu stärka vår organisation med ytterligare kompetenser. Vi söker en servicetekniker som kommer att arbeta med luftbehandlingsanläggningar och värme/kylsystem med tillhörande styr o reglerutrustning.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
• Service och underhållsarbeten.
• Felsökning och reparationer.
• Mindre montagearbeten.
Kvalifikationer servicetekniker:
• Erfarenhet och kompetens inom områdena luftbehandling samt fastighetsautomation.
• Praktiskt lagd och lösningsfokuserad.
• Flexibel, självgående och ambitiös.
• Körkort B
Vi tror att du jobbar eller har jobbat som ventilationstekniker, elektriker med inriktning fastighet, kyltekniker, fastighetstekniker eller liknande.
Vi erbjuder:
• Ett fritt arbete i ett mindre företag.
• Trevliga kompetenta medarbetare.
• Möjlighet till kompetensutveckling.
• Servicebil
Arbetsort:
Göteborg med omnejd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: marcus@jwh.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jwh Styr O Ventilation AB
(org.nr 556447-7460)
Metallvägen 7 (visa karta
)
435 33 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JWH Styr och Ventilation AB Kontakt
Företagsgrundare, VD
Jan Jenelin jan@jwh.se Jobbnummer
9689804