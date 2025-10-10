Servicetekniker Småland (Logisnext Sweden)
Vill du ha ett jobb där varje dag bjuder på spännande tekniska utmaningar, frihet att planera ditt arbete och stora möjligheter att utvecklas?
Som servicetekniker hos oss på Mitsubishi Forklift Trucks arbetar vi inte bara med att serva och laga truckar, du gör också en verklig skillnad för våra kunders vardag. Vi är ca 65 servicetekniker i Sverige och tillsammans besitter vi en enorm kompetens och stolthet över det vi kan.
Detta är en bred roll som passar den med bred kunskap och omfattar bland annat arbete med el, mekanik, hydraulik och svets.
Vad du kommer att göra
Du kommer att arbeta med att service och support, installation, konfigurering, kalibrering, driftsättning och testning av truckar. Det innebär att du felsöker, hittar tekniska problem och genomför lämpliga lösningar. Du kan även få utbilda kundens personal i användning av våra truckar.
Du utgår hemifrån och arbetar gentemot våra kunder i Ljungby, Växjö och Älmhult med omnejd.
Vad vi tror att du kan
• Du gillar teknik och är inte rädd för att skruva, testa och lösa problem
• Du har hög teknisk kompetens inom truck eller liknande område
• Du har god kännedom om gällande regelverk, standarder och rådande lagstiftning (vi erbjuder utbildning vid behov)
• Du kan uttrycka dig tydligt på svenska i tal och skrift
• Du har B-körkort
Vem du är
Du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och noggrann som person. Du planerar ditt arbete tillsammans med servicechefen för ditt område och har god struktur och framförhållning. En viktig del av arbetet är dokumentation och du behöver vara van av daglig administration. Du möter många människor i arbetet så värdesätter vi din sociala kompetens och ser gärna att du har ett affärsintresse då våra tekniker ofta är kundens närmaste rådgivare.
Är du intresserad?
Skicka in din ansökan via länken så snart som möjligt, dock senast den 2 november 2025. Vi kommer hantera ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Tjänsten kräver att du har ett giltigt arbetstillstånd inom yrket eller ett svenskt/europeiskt medborgarskap.
At Mitsubishi Logisnext Europe (MLE), we have a multi-brand, multi-channel, customer-first strategy driven by all the companies comprising the MLE family.
This customer-centric approach begins with the meticulous design of our products. Led by our European Design Centre (EDC), its research and development (R&D) team work closely with customers to design and develop forklifts, warehouse equipment and AGVs with optimised user experience at the forefront.
This approach has been recognised by our many prestigious awards and, more importantly, the longstanding loyalty of our customers. Ersättning
