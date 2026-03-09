Servicetekniker/mekaniker Skellefteå
Swecon Anläggningsmaskiner AB / Maskinreparatörsjobb / Skellefteå Visa alla maskinreparatörsjobb i Skellefteå
2026-03-09
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swecon Anläggningsmaskiner AB i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
, Umeå
, Gällivare
eller i hela Sverige
Vill du bygga din framtid och utvecklas inom ett marknadsledande företag med Volvos starka varumärke inom anläggningsmaskiner?
Vi har nyligen flyttat in i helt nybyggda lokaler på Jonvägen. Där har vi plats för ännu fler servicetekniker. Vill du vara en i gänget och vara med och utveckla vår verksamhet är du välkommen med din ansökan!Om tjänsten.Som servicetekniker på Swecon i Skellefteå kommer du att arbeta med service och reparationer på Volvos entreprenadmaskiner. Arbetet innefattar allt från montage av olika utrustningar, akuta reparationer till förebyggande underhåll och arbetet utförs både på plats hos kunden och på vår anläggning. Du kommer att jobba i team där vi stöttar varandra och du är självklart delaktig i utvecklingen av arbetsuppgifterna och verksamheten. Vi ser till att du redan från start får de utbildningar du behöver inom Volvo CEs maskiner för att du ska klara dina arbetsuppgifter på ett bra sätt.Du utgår från anläggningen i Skellefteå, ihop med engagerande och trevliga kollegor.Tjänsten är en heltidstjänst.Kvalifikationer.För att lyckas och trivas i rollen som servicetekniker bör du ha några års erfarenhet av detta för entreprenadmaskiner eller liknade såsom skogsmaskiner, lantbruksmaskiner eller andra tyngre fordon.Det innebär att du har goda kunskap inom el, teknik och hydraulik samt behärskar svenska i tal och skrift. Utöver det har du goda kunskaper i engelska, är van vid att arbeta med datorer och innehar B-körkort.Som person är du strukturerad, kreativ och lösningsorienterad, ansvarstagande och självgående.Du är serviceminded och tycker om att samarbeta med andra, samtidigt som du är kundfokuserad och inger förtroende.
Swecon erbjuder digPå Swecon är mångfald, jämlikhet och inkludering (DE&I) mer än ord - det är ett åtagande. Vi tror att genom att omfamna olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder blir vi starkare.
Ett spännande och fartfyllt arbete som ger utrymme för frihet, initiativtagande och eget ansvar. Du har många kontaktytor både externt och internt, och tas emot av ett härligt gäng nya kollegor där vi har bra sammanhållning och även ibland har olika teamaktiviter.AnsökanWerkstadsfolket sköter denna rekrytering åt Swecon Anläggningsmaskiner AB.Det innebär att din ansöka skickas till nb@werkstadsfolket.se
och hanteras av Werkstadsfolkets personalavdelning. Vi förstår att alla inte har ett färdigt CV, saknar du det får du gärna fylla i formuläret så tar vi resten över telefon!
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter
För frågor och funderingar kring tjänsten kan du ta kontakt med vår personalchef på Werkstadsfolket:Nijazi Behrami, 0430-481 07
Elvis Hodzic, fackligt kontaktombud IF Metall, +46105563547
Välkommen med din ansökan!
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Volvo CE och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 34 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
Swecon Anläggningsmaskiner AB omsätter cirka 5,6 miljarder kronor. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swecon Anläggningsmaskiner AB
(org.nr 556575-1137), https://www.swecon.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swecon Jobbnummer
9784500