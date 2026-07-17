Servicetekniker Kyla & Ventilation - Malmö
A.R.C Fastighetspartner AB / VVS-jobb / Malmö Visa alla vvs-jobb i Malmö
2026-07-17
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Är du vår nästa servicetekniker i Malmö?
Vill du ta nästa steg i din karriär och bli en del av ett företag som brinner för hållbarhet, teknik och innovation? Nu söker vi en engagerad och lösningsorienterad servicetekniker till vårt team i Malmö!
Om A.R.C
A.R.C Fastighetspartner är ett växande företag inom fastighetsbranschen, grundat 2020 i de småländska skogarna av fem eldsjälar. Sedan dess har vi vuxit till över 115 medarbetare på 15 kontor runt om i Sverige.
Vi arbetar med hela fastigheten – från drift och service till energioptimering och teknisk förvaltning – alltid med målet att skapa hållbarhet och lönsamhet för våra kunder. Hos oss präglas vardagen av glädje, ansvar och samarbete, och vi tror på att utveckling börjar med engagemang.
Om rollen
Som servicetekniker hos A.R.C i Malmö får du ett självständigt och varierande arbete där du ansvarar för service, underhåll och felsökning av kyl- och ventilationsanläggningar hos våra kunder. Du arbetar med både planerade serviceuppdrag och akuta insatser och bidrar till att skapa energieffektiva, driftsäkra och hållbara fastigheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Service, underhåll och felsökning av kyl- och/eller ventilationsanläggningar
Genomföra förebyggande underhåll och funktionskontroller
Identifiera förbättringsåtgärder som ökar driftssäkerhet och energieffektivitet
Dokumentera utfört arbete och rapportera avvikelser
Ha löpande kontakt med kunder, leverantörer och kollegor
Bidra till att utveckla våra arbetssätt och leverera service i toppklass
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av service och underhåll inom kyla, ventilation eller båda områdena. Du är en lösningsorienterad tekniker som trivs med att ta ansvar, arbeta självständigt och bygga långsiktiga kundrelationer.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av arbete med kyl- och/eller ventilationsanläggningar
Teknisk utbildning inom kyla, ventilation, VVS eller motsvarande erfarenhet
God förmåga att felsöka och lösa tekniska problem
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Certifikat inom kyla (F-gas)
Erfarenhet av styr- och reglerteknik eller fastighetsautomation
OVK-behörighet eller erfarenhet av ventilationsinjustering
Du delar våra värderingar – seriös, pålitlig, nytänkande och engagerad – och vill vara med och skapa framtidens fastighetstjänster.
Vi erbjuder dig
En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor
Stora möjligheter till personlig utveckling och kompetensutveckling
Ett självständigt och varierande arbete med frihet under ansvar
En inkluderande arbetsplats där gemenskap och trivsel står i fokus
Hos A.R.C är du inte bara en servicetekniker – du är en viktig del av ett företag som vill göra skillnad, både för kunder och kollegor.
Vill du vara med på vår resa mot en smartare och mer hållbar fastighetsbransch?
Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A.R.C Fastighetspartner AB
(org.nr 559268-0739), https://arcfast.se/
211 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A R C Fastighetspartner AB Jobbnummer
10005186