Servicetekniker inom vitvaror i Solna
2025-10-08
Bli vår nästa Vitvarutekniker! Arbeta med service och underhåll i våra fastighetsentreprenader tillsammans med ett engagerat team som arbetar tillsammans med kommunala fastigheter i Norrort, Stockholm. Utmanande och varierande arbetsuppgifter väntar på dig, där du får sätta dina kunskaper på prov. Ta chansen att bli en del av vårt internationella företag med lokal förankring och en familjär känsla. Sök idag - urval sker löpande!
CBRE 's uppdrag är att leverera service och underhåll av fastigheter och utveckla de fastighetsrelaterade tjänsterna, allt för att säkerställa att vår kund och dess medarbetare har en väl fungerande arbetsplats. Genom att arbeta med ständiga förbättringar, utvecklar vi metoder och processer för att alltid leverera med hög kvalitet.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också känner igen dig i dessa och vill leva efter dem.
Inom Business Unit Tech arbetar ca 200 medarbetare med teknisk fastighetsdrift och förvaltning. Genom kunskap, kreativitet och samarbete skapar vi bättre förutsättningar för klokare fastighetsdrift, där helheten står i fokus.
Tjänsten innebär bland annat att:
* Ansvara för och själv kunna felsöka och avhjälpa fel på vitvaror
* Lämna förslag till förbättringar, förändringar, energibesparande åtgärder m.m.
* Självständig sköta kontakt och återkoppling till beställare och hyresgäster
* Samarbeta med övrig driftpersonal och specialister på CBRE
B-körkort krävs för tjänsten.
Vem är du?
Du har:
* Mångårig erfarenhet av servicesarbeten inom en fastighet
* Minst 3 års erfarenhet av kundnära servicearbeten inom vitvaruservice-gärna storköks miljö
* Goda kunskaper om samverkan mellan olika installationer inom en byggnad
* Erfarenhet av självständigt arbete i olika typer av fastigheter
Vana vid många hyresgästkontakter
Tekniskt kunnig
Genuint intresse för fastigheter
Förmåga att prioritera och planera
Social och omtänksam
Vi erbjuder en omväxlande tjänst med utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm.
Tjänsten är på 100% och tillsvidare med provanställning.
Känns denna roll intressant, ansöka redan idag! Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Sebastian Widell
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! Våra ca 130 000 anställda hjälper investerare, fastighetsägare och hyresgäster över hela världen och omsatte 2023 över 30 miljarder dollar. CBRE Global Workplace Solutions (GWS) är ett affärsområde inom CBRE som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Cbre Gws Sweden AB
Cbre Fastighetsteknik AB
Rickard Edgren rickard.edgren@cbre.com
9547683