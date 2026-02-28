Servicetekniker inom kontorsmaskiner
2026-02-28
Serviceakuten i Malmö söker nu en ny medarbetare
Vi har varit verksamma inom branschen i över 23 år och har fått förtroendet från ett stort antal företag att ta fram effektiva lösningar för utskrifts och dokumenthantering. Vi vet att alla företag, oavsett storlek är beroende av en fungerande kontorsmiljö, då alla driftsstopp innebär att företaget förlorar dyrbar tid. Vi är stolta över vår verksamhet som genomsyras av mycket god service, noggrannhet och flexibilitet. Allt för våra kunders bästa.
Vi söker dig vars personlighet präglas av stort eget ansvarstagande och att du vill utvecklas i det du gör. Vi uppskattar entreprenörskap och personligt engagemang. Att sätta kunden i fokus är självklart för dig.
Servicenivån till våra kunder utgör grunden till våra fortsatta framgångar, det är därför mycket viktigt att du är lyhörd för kundens önskemål samt har en hög servicekänsla.

Dina arbetsuppgifter
Som Servicetekniker hos oss kommer du att arbeta omväxlande inne i vår verkstad/kontor i Malmö och på plats ute hos våra kunder. I verkstaden arbetar du med b.la. montage av kopieringsmaskiner, installationer, reparationer och felsökning, här arbetar du även med support. Ute hos våra kunder ansvarar du för arbetsuppgifter så som installationer, service, support samt enklare information/utbildning i hur våra maskiner fungerar. Din arbetsplats är i första hand Malmö med omnejd, men vi vill poängtera att det är vanligt förekommande med kunduppdrag i hela Skåne samt ibland även i övriga Sverige. Vi kommer utbilda dig löpande internt. I huvudsak består arbetet av reparation och felsökning samt installationer av kontorsmaskiner hos kund. I tjänsten krävs att du har B-körkort. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Vem är du?
För denna tjänst krävs ingen specifik utbildning, snarare rätt personliga egenskaper. Du har stor social kompetens, är praktiskt lagd, lösningsfokuserad med ett utmärkt kundbemötande. Du som person är serviceinriktad, flexibel, utåtriktad och har ett gott ordningssinne.
Du kan en del om IT och har grundläggande förståelse för nätverk. Du har ett logiskt tänkande vilket gör dig till en teknisk problemlösare.
Vi vill gärna att du har intresse av att utvecklas tillsammans med oss och vi med dig. Med det menar vi att du brinner för både din egen och företagets utveckling. Att din arbetsmoral är hög ser vi som självklart. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Då våra system är databaserade ser vi att du är tekniskt lagd med goda IT-kunskaper.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: anna@serviceakuten.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Serviceakuten i Malmö AB
Vevaxelgatan 21
212 41 MALMÖ

Körkort
212 41 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Serviceakuten I Malmö AB
